Racismo y Cthulhu: Jordan Peele y J.J. Abrams adaptan 'Lovecraft Country' para HBO

Un aspecto eternamente discutido de la literatura de HP Lovecraft, uno de los configuradores del horror literario moderno, son las tesis racistas que sostenía en muchos de sus relatos y que se ven continuamente comentadas por los estudiosos del género. Hace un par de años esta circunstancia generó polémica en los World Fantasy Awards y aunque nadie discute ya su calidad literaria, su personalidad se pone cada vez más en duda.

Procedente de una familia acomodada que había perdido su posición con la entrada en el siglo XX, Lovecraft tenía una visión clasista de la sociedad hasta el punto de la xenofobia (muy acorde con una personalidad extremadamente tímida y retraída). En su correspondencia privada (decenas de miles de cartas: escribía sin parar) echaba pestes de inmigrantes irlandeses, alemanes y, por supuesto, afroamericanos.

Llegó a describir en su poema de 1912 'On the Creation of Niggers' ("nigger" era un término despectivo para los afroamericanos... ) a los afroamericanos como "bestias de silueta semi-humana". De forma más literaria introdujo en cuentos clásicos como 'La llamada de Cthulhu', 'La sombra sobre Innsmouth' o 'El terror de Red Hook' elementos sospechosos o directa y abiertamente sonrojantes hoy día.

El país de Lovecraft

En este entramado de prejuicios y dioses ignominiosos se introducirá Jordan Peele. Uno de los cómicos ('Keanu', 'Fargo'), guionistas ('Key and Peele') y directores ('Déjame salir', de inminente estreno en España y cosechando estupendas críticas) más elogiados del momento se aliará con el afamadísimo JJ Abrams y con Misha Green ('Underground') como showrunner para adaptar la novela 'Lovecraft Country' en HBO.

'Lovecraft Country', de Matt Raff (que hasta el momento solo ha visto publicado en nuestro país, hace ya más de una década, 'Alcantarillado, Gas y Electricidad'), se remonta a los años cincuenta en Estados Unidos, en plena segregación negra. El protagonista, el afroamericano Atticus Black, se adentrará en el sur del país en busca de su padre, acompañado de una amiga y su tío, con los que tendrá que afrontar innumerables agresiones racistas.

¿Qué tiene esto de lovecraftniano? Bueno, el grupo se dirige a Ardham, Massachusetts (sí, Ardham: ¿os resulta familiar, fans de Lovecraft?) y uno de sus antepasados era un esclavista miembro de una secta que quería hacer renacer a fuerzas cósmicas más allá de nuestro entendimiento. Todo ello está aderezado con humor, referencias a los cuentos de Lovecraft, monstruos con tentáculos y una potente subversión del racismo de los relatos originales.

Jordan Peele parece el hombre adecuado para adaptar una novela que carga con tantos matices. De hecho, su 'Déjame salir' parece guardar más de una similitud con el tono y mensaje de 'Lovecraft Country'. Un proyecto singular para uno de los talentos más inclasificables del momento.