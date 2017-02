Richard Hatch nos ha dejado

El actor Richard Hatch ha fallecido a la edad de 71 años debido a un cáncer de páncreas, según han notificado personas allegadas al actor, conocido sobre todo en la pequeña pantalla por su personaje de Apolo en la mítica serie de televisión 'Galáctica, estrella de combate' ('Battlestar Galactica', 1978-1979), una de las hijas bastardas del universo que un año antes había creado George Lucas.

Hatch compaginó la pequeña pantalla con la grande, en la que apareció siempre en productos destinados al mercado del vídeo o con poca distribución. Su debut cinematográfico fue en el drama 'Best Friends' (íd, Noel Nosseck, 1975). Tras el éxito de la galáctica serie, en la década de los ochenta protagonizó films como 'La maldición de la reina Dragón' ('Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen', Clive Donner, 1981), 'Prisioneros del universo perdido' ('Prisoners of the Lost Universe', Terry Marcel, 1983) y 'Sangrienta venganza' ('Heated Vengeance', Edward D. Murphy, 1985).

Hatch también tuvo un papel en el remake de la serie de los setenta, 'Galáctica, estrella de combate' ('Battlestar Galactica', 2004-2009), dando vida a un líder político que se opone a la búsqueda del planeta Tierra- Su aparición funcionó entre los nostálgicos de la serie, entre quien se encuentra un servidor, que tenía a Apolo como su personaje preferido.

El intérprete trabajó hasta el final de sus días, dejando tres películas pendientes de estreno: 'Dead By Friday' (Ric La Monte, 2016), 'The Dragons of Melgor' (Turner Van Ryn, 2017) y 'Diminuendo' (Bryn Pryor, 2017).