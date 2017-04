Ridley Scott cuenta por qué no veremos la 'Alien' de Neill Blomkamp y su idea para 'Gladiator 2'

De entre los numerosos proyectos que tiene entre manos o podría poner en marcha Ridley Scott, hay dos muy llamativos que han dado mucho que hablar en Internet: una secuela de la saga 'Alien' dirigida por Neill Blomkamp y la segunda parte de 'Gladiator'. En dos entrevistas, Scott ha resuelto las dudas que teníamos sobre estas posibles películas.

A principios de 2015, los fans de 'Alien' alucinaron con unas imágenes de arte conceptual pertenecientes un proyecto personal de Blomkamp que continuaría la historia de Ripley después de 'Aliens'; el director de 'District 9' afirmó que Fox quería hacerla pero él no lo tenía claro. Con Sigourney Weaver a bordo, el estudio anunció que el proyecto estaba en marcha, sin embargo, meses después, Blomkamp reveló que la secuela de 'Prometheus' tenía prioridad y debía ponerse a trabajar en otra cosa.

Luego nos enteramos de un ambicioso plan de Ridley Scott: si 'Alien: Covenant' triunfa en taquilla, el cineasta quiere rodar CUATRO entregas más. Entonces, ¿qué pasa con el proyecto de Blomkamp? ¿Lo veremos algún día? Lamentablemente, parece que no. O eso afirma Scott:

"Creo que nunca verá la luz. Nunca hubo un guion, sólo una idea que evolucionó a un proyecto de diez páginas. Tenía que participar como productor, pero no avanzó porque en Fox decidieron que no querían hacerla."

Unas declaraciones extrañas, ¿si no querían hacera para qué anunciaron el proyecto? Da la sensación de que Fox no tiene claro qué hacer con la franquicia pero de momento están confiando en el plan de Scott; no me cabe ninguna duda de que si 'Covenant' fracasa, o hace menos dinero del que esperan, vuelvan a negociar con Blomkamp. Quizá no salga adelante el proyecto original pero no descartaría que sus ideas lleguen a la gran pantalla, sobre todo recuperar a Weaver como Ripley...

Por otro lado, Scott ha aclarado cómo podrían continuar la historia de 'Gladiator' (2000) y seguir con Russell Crowe como protagonista. Su explicación es tan loca como cabía esperar:

"Puedo traerle de vuelta. Sé cómo hacerlo. Usando el cuerpo de un guerrero moribundo como un portal que puede traer a alguien de vuelta."

¿Qué opinas? Según Scott, todo surgió cuando Crowe le comentó que quería recuperar al personaje y a él se le ocurrió esta solución que desarrollaron con la ayuda de Nick Cave, hasta dar forma a un guion. DreamWorks tenía la posibilidad de ponerlo en marcha pero, como sabemos, eso no ocurrió. Aun así, Scott afirma que quiere dirigir 'Gladiator 2' así que la historia no ha terminado.