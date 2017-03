Ridley Scott quiere rodar una secuela de 'Gladiator' con Russell Crowe

En estos tiempos de falta de ideas donde la industria se apoya en la poderosa nostalgia, no debería sorprender que estén pensando en tocar 'Gladiator' (2000). Sobre todo con Ridley Scott al mando, que está extendiendo la franquicia de 'Alien' hasta límites insospechados. Sin embargo, la idea de recuperar al protagonista es algo realmente inesperado y loco, incluso para Hollywood.

Scott acudió al festival SXSW para presentar en exclusiva varias escenas de 'Alien Covenant', su próximo estreno, y allí reveló que hace tiempo que quiere realizar una secuela de 'Gladiator', uno de los mayores éxitos de su carrera (además de triunfar en taquilla, ganó el Oscar a la mejor película). Todos sabemos cómo acaba la trágica aventura del héroe interpretado por Russell Crowe pero el cineasta no cree que eso sea un problema:

"Sé cómo traerle de vuelta. Tenía esta charla con el estudio, me decían 'pero si está muerto'. Hay una forma de recuperarle. Si pasará o no, no lo sé. Gladiator era del año 2000, así que Russell está un poco cambiado. Está haciendo algo ahora mismo pero voy a intentar conseguir que vuelva."