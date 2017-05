Ridley Scott y Netflix adaptarán el mundo post-apocalíptico de J.G. Ballard en 'Hello America'

Según Deadline, Netflix habría comprado los derechos de adaptación a 'Hello America', la novela de ciencia ficción de J.G. Ballard, publicada en 1981, sobre un grupo de exploradores que redescubren las ruinas de Estados Unidos un siglo después de que el país haya colapsado y la mayoría de los ciudadanos hayan sido evacuados a Europa y Asia para que Ridley Scott produzca con su compañía.

Las adaptaciones de Ballard son grandes ausentes en el cine contemporáneo, y aunque un gran autor como Cronenberg se atrevió con 'Crash' (1996) no sería hasta el año pasado cuando pudimos ver una de sus distopías postapocalípticas en el cine con la irregular 'High-Rise' (2015) del impredecible Ben Wheatley. Por ello una nueva oportunidad a uno de sus mundos desolados es una buena noticia.

Este proyecto se convierte en el segundo acuerdo de Scott Free y Netflix, tras haber cerrado un acuerdo para 'War Party', la película dirigida por Andrew Dominik que protagonizará a Tom Hardy. Scott Free también tiene en marcha la película 'The Burning Woman' dirigida por Jake Scott y 'Zoe',dirigida por Drake Doremus. Ridley Scott tras su primera secuela de 'Prometheus' se prepara para dirigir 'All The Money in The World'.

La novela tiene lugar un siglo después del colapso financiero y el abandono de Estados Unidos por su pueblo, cuando un grupo de pioneros regresa a las ruinas del "Nuevo Mundo" en una misión de redescubrimiento. El viaje a través de una tierra devastada y llena de peligros para la tripulación, tiene el gran nudo en un enfrentamiento con un líder carismático llamado 'presidente Charles Manson' que planea liberar su arsenal nuclear contra cualquier persona que amenace su parcela de poder.