Ripley iba a morir en 'Alien'

Ahora que Sir Ridley Scott —en su momento un genio, hoy venido a menos— está obsesionado con el universo Alien —prepara nada menos que cuatro películas más después de 'Alien: Covenant'— trasciende la noticia de que el personaje interpretado por Sigourney Weaver, Ripley, debería haber muerto en el primer título de la saga.

Según el propio Scott no había intenciones de dejar sobrevivir a nadie en el film de 1979. Ripley no lograba deshacerse del alien, que lograba volver a entrar en la nave, cepillarse a la Weaver, y ATENCIÓN, utilizar su cabeza y la voz de Dallas para enviar un mensaje. What... the fuck??

Al parecer ese final entusiasmaba a Scott que enseguida lo comunicó a los ejecutivos. Alguno montó en cólera y se presentó en el set con intención de despedir al director en el acto. Scott tuvo que pasar por el aro, y supongo que somos muchos lo que tenemos que agradecer esa decisión, por una sencilla razón llamada Aliens de James Cameron.

No hay duda de que Ripley —por cierto, un personaje que en un principio era masculino y fue ofrecido a Paul Newman para que lo interpretase— se ha convertido en todo un icono moderno del cine de Sci-Fi. Fue interpretado por Sigourney Weaver en cuatro ocasiones, y si Scott hiciese caso a Neill Bloomkamp lo veríamos al menos una vez más.

Vía | Slashfilm