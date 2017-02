Richard Linklater dirigirá a Robert Downey Jr. y actuará para Ethan Hawke

Ahora que no está envuelto en rodajes que duran 11 años, Richard Linklater está de lo más prolífico. Todavía tiene en post-producción 'Last Flag Flying', una especie de secuela de así 'El último deber' ('The Last Detail', Hal Ashby, 1973) que protagonizan Steve Carell, Bryan Cranston y Laurence Fishburne, pero ya anda pensando en sus próximos proyectos. El más llamativo el que adaptará al cine un famoso podcast y contará con Robert Downey Jr. liderando el reparto.

Titulado provisionalmente como 'Untitled John Brinkley Biopic' y co-producida entre Annapurna Pictures, la empresa de Downey y su mujer y el propio Linklater, esta nueva película se basa en la historia real del Dr. John Brinkley, un charlatán que alcanzó la fama a través de falsa medicina, populismo y la radio. Otro doctor, Morris Fishbein, editor de un periódico, luchará por tumbar su fama,aunque lo tendrá complicado tras el podcast de Brinkley en el que relataba como transplantó testículos de cabra en humanos.

Además, desde hace un tiempo, Richard Linklater trabaja junto a Megan Ellison de Annapurna Pictures en la adaptación de la novela cómica 'Where'd You Go Bernadette?' de Maria Semple y que en su momento se dijo que protagonizaría Cate Blanchett. Aunque este proyecto todavía está muy en el aire.

Pero a pesar de estar ocupadísimo, Richard Linklater tiene tiempo de hace favores a los amigos. En este caso a su actor fetiche, Ethan Hawke. Y es que el director participa como actor en 'Blaze', la que será la cuarta película de Hawke como director y que contará la vida del músico y cantautor Blaze Foley.

Vía | Variety