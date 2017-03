Robert Rodriguez dirigirá el remake de '1997: Rescate en Nueva York'

Han pasado ya siete años desde 'Encerrada' ('The Ward'), la última película dirigida hasta la fecha por John Carpenter. Podría parecer que en Hollywood han perdido el interés en su cine, pero no es realmente el caso, pues hace unas semanas se confirmó que David Gordon Green iba a dirigir una nueva entrega de 'La noche de Halloween' y ahora se ha anunciado que Robert Rodriguez va a ser el responsable del remake de '1997: Rescate en Nueva York' ('Escape from New York').

El proyecto está en marcha desde que Fox se hizo con los derechos de adaptación de la cinta protagonizada por Kurt Russell. Ya entonces fichó a Neil Cross, creador de la televisiva 'Luther', para escribir el libreto, estando aún por ver que vayan a utilizarlo tal cual o si preferirán contratar a otro guionista para pulirlo en mayor o menor medida.

Robert Rodriguez is going to direct ESCAPE FROM NEW YORK. I'm excited about this. Robert is great! — John Carpenter (@TheHorrorMaster) March 25, 2017

Por su parte, Carpenter se ha mostrado entusiasmado ante la idea de que el responsable de 'Abierto hasta el amanecer' ('From Dusk Till Dawn'), en la cual ya había ciertos puntos en común con la obra del autor de joyas como 'La Cosa' ('The Thing'), se ocupe de esta puesta al día de '1997: Rescate en Nueva York'. Eso sí, aún tardará un poco en ponerse manos a la obra, ya que actualmente está ocupado con el trabajo de post-producción de 'Alita: Battle Angel'.

El siguiente paso debería ser encontrar al actor adecuado para sustituir a Russell como Snake Plissken. En este caso creo que acertar ahí es tan o más importante que con el director, ya que se trata de un personaje emblemático que requiere además de un actor que derroche carisma por todas partes. Actualmente hay muy pocos que puedan ser un digno sucesor, y sospecho que aquí no van a apostar por un desconocido que pueda sorprendernos...

