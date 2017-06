Robin Wright y Connie Nielsen están en 'Liga de la Justicia' y 'Wonder Woman' tiene el mejor tráiler del año

'Wonder Woman' es la película del momento. Aún no hemos tenido oportunidad de verla en España (quizá por el fútbol) pero está triunfando en taquilla y gustando tanto a los críticos como a los fans, suponiendo el verdadero primer éxito del actual universo de superhéroes de Warner y DC. Ya se habla del futuro de sus protagonistas: habrá secuela pero, de momento, lo próximo es la Liga de la Justicia.

En recientes entrevistas, Robin Wright y Connie Nielsen confirmaron que volverán a interpretar a la General Antiope y la Reina Hipólita, respectivamente, en el siguiente estreno de Warner/DC. No aparecían en el tráiler aunque sí vimos un primer vistazo a una espectacular escena de acción con las amazonas. El reparto de 'Liga de la Justicia' ya era extenso pero siempre es una buena noticia saber que estas dos actrices están a bordo.

Warner tiene numerosos guiones en desarrollo basados en cómics de DC, quizá demasiados, aunque por ahora sólo están rodando 'Aquaman', a las órdenes de James Wan, y escenas adicionales de 'Liga de la Justicia', a cargo de Joss Whedon. Según Forbes, el estudio va a esperar a comprobar cómo funcionan 'Wonder Woman' y 'Liga de la Justicia' antes de seleccionar qué proyectos tienen prioridad.

'Wonder Woman' tiene el mejor tráiler del último año

Casualmente, además de arrasar en los cines, 'Wonder Woman' se ha llevado el premio gordo en la 18ª edición de los Golden Trailer Awards. En concreto, el vídeo galardonado es el que puedes ver arriba, titulado "What She Is"; también ganó el premio al mejor tráiler para una película de fantasía o aventuras. En la web oficial de los Golden puedes consultar el listado completo de ganadores.