'Rogue One: Una historia de Star Wars' tenía otro final

Todas las películas cambian en mayor o menor medida desde las primeras ideas hasta que se completa el montaje, pero con 'Rogue One: Una historia de Star Wars' hablamos de la saga más popular del cine y cualquier noticia puede interesar a muchos fans (entre los que me incluyo). Si ya la has visto sabrás que tiene un final atrevido para tratarse de una producción que lleva el sello de Disney y cuyo merchandising se dirige también a los niños.

Es una película más adulta de lo esperado y hay que aplaudir a sus responsables por aportar algo diferente a la franquicia galáctica. George Lucas intentó darle un giro más infantil con 'La amenaza fantasma' y su plan no fue bien recibido, corrigiéndolo en las dos siguientes precuelas, más oscuras y dramáticas. Cuando el realizador Gareth Edwards y el guionista Gary Whitta se incorporaron a 'Rogue One', pretendían hacer un crudo film bélico aunque pensaron que no tendrían libertad para ajustar el desenlace a ese tono...

[SPOILERS a partir de aquí]

En una reciente entrevista, Edwards aclara que el final de 'Rogue One' parecía lógico si tenías en cuenta la información de 'La guerra de las galaxias' ('Star Wars: A New Hope', 1977) pero imaginaron que Disney iba a pedir que dejaran vivos a los héroes, al menos a la que podríamos calificar como pareja protagonista. Así que propusieron un guion donde se salvaban pero, a la hora de discutirlo, se dieron cuenta que estaban equivocados. A continuación puedes leer la historia:

Es una gran tradición de Disney, ¿verdad? Que todos los personajes mueran en sus películas... Hubo una versión inicial del guion, la primera de todas, donde no morían. Asumimos que no podríamos hacerlo. Así que estábamos intentando averiguar un final donde eso no ocurre. Entonces todo el mundo lo leyó, y hubo esta especie de sensación como: Todos tienen que morir, ¿no? Y nosotros en plan: Claro, ¿podemos? Pensamos que no nos iban a dejar pero Kathy [Kathleen Kennedy] y todos en Disney respondieron: Sí, tiene sentido. Supongo que deben morir porque no están en 'A New Hope'. Así que desde ese momento tuvimos permiso pero yo seguía esperando que alguien me dijera: "¿Sabes qué? Podemos simplemente filmar una escena extra donde vemos a Jyn y Cassian, y están bien, están en otro planeta y bla bla bla". Y eso nunca llegó, nadie pasó una nota, así que pudimos hacerlo.

Menos mal que les dejaron porque la tragedia de los protagonistas diferencia a 'Rogue One' del resto de la saga, y encaja naturalmente con lo que se está contando. Se explica que están lanzándose a una misión suicida, y si al final se hubieran salvado se habría notado forzado. En especial si justo quedan vivos esos dos personajes que menciona Edwards, rematando la película con un increíble final feliz. O quizá es cuestión de puntos de vista... ¿Qué opinas? ¿Deberían haber mantenido el final original?