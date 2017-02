Scarlett Johansson explica por qué Marvel no prepara una película de la Viuda Negra

Hay numerosos personajes de Marvel que todavía no cuentan con una película propia, no obstante, el spin-off sobre la Viuda Negra es posiblemente el más demandado por los fans. Los medios también aportan su granito de arena recordando que, hasta ahora, el estudio sólo ha producido películas protagonizadas por hombres (Warner y DC estrenan este año 'Wonder Woman') y Scarlett Johansson es la estrella más taquillera de Hollywood.

De hecho, Natasha Romanoff, alias Viuda Negra (Black Widow), es uno de los personajes más habituales del cine de Marvel: fue presentada en 'Iron Man 2' (2010), luego la vimos en 'Los Vengadores' (2012), 'Capitán América: El Soldado de Invierno' (2014), 'Vengadores: La Era de Ultrón' (2015) y 'Capitán América: Civil War' (2016). Y ahora está en el reparto de 'Vengadores: La Guerra del Infinito' (2018). Aparentemente no hay motivos para que el personaje no tenga un spin-off, entonces, ¿qué ocurre?

La actriz se ha referido a esta cuestión durante una reciente entrevista motivada por la adaptación de 'Ghost in the Shell' y explica que quiere hacer la película pero el problema es el momento, encajar su agenda con la de Marvel. A continuación he traducido sus declaraciones:

"He hablado con Kevin Feige al respecto. Somos realmente compatibles creativamente. Creo que los dos coincidimos en que el personaje es adecuado para una película en solitario, en este momento sólo es un problema de tiempo tanto para Marvel como para mí." “Marvel tiene una lista [de estrenos] realmente enorme. Están planificando con cuatro años de antelación. Yo también tengo un montón de cosas que quiero hacer. Si lo hiciera, me dedicaría por completo para hacerlo increíble. Tendría que ser la mejor versión que esa película puede ser. De lo contrario, nunca la haría." "No sé si tengo la capacidad para hacerlo. Creo que los fans se mostraron firmes al respecto, podría hacerse. Debería hacerse, probablemente. Pero tiene que hacerse de la forma adecuada. Tendría que ser realmente su propia película, su propio estilo y su propia historia. Hay un montón de material genial con el que podrías hacerla. Podría ser alucinante."

Scarlett Johansson se muestra algo dubitativa pero quizá sólo está siendo cauta por si al final no se puede poner en marcha el proyecto, o si pierde interés en el personaje. Sinceramente, no me parece el proyecto más atractivo de todos los que puede producir Marvel (ojalá algún día veamos una gran adaptación de Daredevil en la gran pantalla) pero la Viuda Negra podría encajar en el plan de las series de televisión. Sobre todo si quieren hacer algo diferente, más adulto y violento. Claro que en ese caso lo más probable es que tuvieran que cambiar de intérprete...

Recordemos que Marvel sólo tiene un proyecto en marcha centrado en la historia de una superheroína, 'Captain Marvel', con Brie Larson en la piel de la protagonista, pero no llegará a los cines hasta 2019; de hecho, todavía no hay nadie al mando de la dirección. Lo más próximo es 'Ant-Man and the Wasp', el primer proyecto del estudio que incluye a una héroina en el título (aunque sea compartido).