Schwarzenegger confirma que la saga Terminator continuará con James Cameron (y él sigue a bordo)

Terminator no ha dicho su última palabra. En enero nos enteramos que James Cameron vuelve a participar en la franquicia; no como director (está ocupado con la saga 'Avatar') pero como productor ejecutivo hay cierta garantía de calidad en el próximo proyecto. Y comprobamos que tiene ideas e ilusión por recuperar la saga. Inevitablemente, Paramount anunció el mes pasado que no habrá secuela de 'Terminator: Génesis' ('Terminator Genisys', 2015).

A raíz de esa información surgió un absurdo rumor que daba por muerta a la franquicia. Ya comentamos que los productores de 'Terminator Génesis' no tenían intención de continuar la historia, querían darle un giro, pero Cameron recupera los derechos en 2019 así que tenían poco tiempo para montar un proyecto atractivo que ilusionara a los fans. Ahora, Arnold Schwarzenegger confirma que la franquicia sigue viva y que él continúa a bordo.

Schwarzenegger habló con Fandango sobre las últimos rumores acerca de la saga y declaró que está "deseando hacer otra película". Apunta que los productores van a negociar con otro estudio pero no quiere dar detalles porque se prepara un anuncio oficial al respecto:

"No quiero llamarlo 'noticias falsas' ["fake news"] como hace el presidente pero creo que la gente simplemente escribe cosas... no sé por qué. Sólo porque Paramount no quiere levantar la franquicia Terminator. Tienes otros 15 estudios deseando hacerlo: eso no significa que la franquicia esté acabada, ¿verdad? Sólo significa que están de camino para negociar con otro estudio, pero no puedo darte los detalles. Los van a anunciar. Pero no, la franquicia de Terminator nunca está acabada. Y recuerda que tras 2018, James Cameron la recupera, ¡y entonces continuará! Cameron producirá y habrá otro director. Siempre tengo interés en hacer otra Terminator, especialmente si la historia está bien escrita y entretiene de verdad a todo el mundo."

Las palabras del actor concuerdan con unas recientes declaraciones del jefe de Skydance, David Ellison, quien dijo que este año realizarán un importante anuncio y que la franquicia tiene un "futuro increíblemente brillante. Creo que será la continuación que los fans querían realmente desde T2". Parece claro que han llegado a un acuerdo con Cameron para poner en marcha un proyecto con Tim Miller como realizador, y que el anuncio consistirá en confirmar nombres, desvelar el nuevo estudio (20th Century Fox posiblemente) y quizá el año de estreno de 'Terminator 6'.

Donde hay una contradicción es en el futuro de la saga. Según Schwarzenegger y Ellison, habrá películas de Terminator hasta el fin de los tiempos pero la noticia sobre la vuelta de Cameron hablaba de una última entrega que finalizaría la historia que conocemos. ¿Quizá hagan algo como 'Logan' y luego un reboot? Pronto saldremos de dudas. Lo que sí espero es que maten o se olviden de la Sarah Connor de Emilia Clarke y el Kyle Reese de Jai Courtney, dos de las razones por las que fracasó 'Terminator Génesis'.

PD: Schwarzenegger confirma que sigue implicado en otra secuela de 'Conan' y en la segunda parte de 'Los gemelos golpean dos veces' ('Twins', 1988), que se titula 'Triplets' y en teoría incorpora a Eddie Murphy.