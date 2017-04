Schwarzenegger no volverá a ser Conan y explica por qué rechazó la nueva 'Depredador'

Arnold Schwarzenegger confirmó hace apenas unos días que la franquicia 'Terminator' sigue adelante con él a bordo y que Jamer Cameron estará implicado cuando recupere los derechos de los personajes en 2018. Ahora vuelve a estar de actualidad porque 'Conan the Conqueror' ha sido cancelada y también por revelar el motivo por el que se negó a aparecer en la nueva 'Depredador' ('Predator') que ya está rodando Shane Black.

Ha sido el guionista Chris Morgan, conocido por haber escrito todos los libretos de la saga 'Fast & Furious' con excepción de las dos primeras entregas, quien ha desvelado el triste destino de 'Conan the Conqueror'. Daba la sensación de que el proyecto estaba encaminado a ser el equivalente a 'Logan' en esta saga y el actor estaba entusiasmado, pero Universal decidió finalmente no continuar adelante con ella:

Will Beal hizo un borrador del guion. Lo bordó. Nuestra idea era tener a Conan 30 años después en una historia similar a la de Clint Eastwood en 'Sin perdón' ('Unforgiven'). Era genial. Al final el presupuesto iba a ser grande y el estudio no estaba seguro del título y de su relevancia en el mercado actual. Decidieron dejarlo correr. Creo que van a ver si pueden hacer una serie de televisión con él. Sin embargo, el hecho de estar asociado a él, presentárselo a Arnold y que se mostrase emocionado con él, fue un momento mágico para mí en lo personal. Nunca sabes, quizá con el tiempo se recupere.

Vamos, que todo se redujo al final a una cuestión económica, ya que Universal no estaba segura de que la inversión fuese a resultar rentable. En cambio, su ausencia de 'The Predator' no se debe a que Black se olvidase de Butch en esta nueva aventura, pues sí quería haber contado con una pequeña aparición de Schwarzenegger, pero el actor austriaco no quedó muy satisfecho con lo que le ofrecían:

Me lo pidieron y leí el guion, pero no me gustó lo que me ofrecían, así que no voy a hacerla, no. Excepto si existe la oportunidad de que la reescriban o me den un papel con más importancia. Pero de la forma que es ahora, no, no voy a hacerlo.

Suena a que le ofrecieron un simple cameo y que él no estaba por la labor de volver a su icónico personaje para algo así. En su momento se filtró el supuesto guion de la película y Butch aparecía brevemente al final con la idea de preparar la secuela, ¿sería realmente ese el caso? Sea como sea, dudo mucho que Black vaya a cambiarlo, sobre todo a mitad de rodaje, así que nos quedaremos sin ver en 'Predator' al protagonista de 'Mentiras arriesgadas' ('True Lies').

Por cierto, Schwarzenegger también se ha pronunciado sobre el muy comentado abandono de Sylvester Stallone de la saga 'Los Mercenarios' ('The Expendables'), señalando que él no piensa participar en la película si él no está a bordo. También ha apuntado que aún ni siquiera ha leído el guion -si es que existe-, y eso que la intención de su productor es iniciar el rodaje este próximo mes de agosto, y que otro requisito es que su personaje esté bien desarrollado, algo que según él no sucedió en la tercera parte.

