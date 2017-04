Seth Rogen y Evan Goldberg, de 'Preacher' a 'Invencible' (del creador de 'The Walking Dead')

Seth Rogen y Evan Goldberg han llegado a un acuerdo con Robert Kirkman para llevar a cabo la adaptación de 'Invencible', violentísima obra del creador de 'The Walking Dead'. Universal Pictures contará con Rogen y Goldberg, creadores de la serie 'Preacher', para escribir, dirigir y producir una película basada en el cómic, que ha sido publicado sin pausa desde 2003.

Kirkman produce también a través de su empresa, Skybound Entertainment, y sus cohortes de la misma: David Alpert, Bryan y Sean Furst. El proyecto se enmarca dentro del primer acuerdo de Skybound con Universal. Seth Rogen y Evan Goldberg debutaron como un equipo en la dirección con la comedia apocalíptica 'Juerga hasta el fin' (This Is the End, 2013) y siguieron con la polémica 'The Interview' (2014). Además, coescribieron y dirigieron el piloto de 'Preacher', de la que siguen siendo productores ejecutivos.

'Invincible' es la otra serie "larga" de Kirkman (va por el número 133) y su historia sigue a Mark Grayson, un estudiante normal de secundaria con una sola diferencia con sus compañeros: su padre es el superhéroe más poderoso del planeta. Él también heredará superpoderes, con lo que se enfrenta a su propia responsabilidad de proteger el planeta Tierra. Tengan a buen seguro de que el éxito de 'Deadpool' o 'Logan' ha tenido que ver con este nuevo interés en historias de superhéroes alternativos y adultos.

Robert Kirkman explica:

"Durante casi una década he tenido que escuchar la pregunta '¿qué pasa con Invincible?' de los fans que han visto a 'The Walking Dead' crecer en la monstruosidad mediática en la que se ha convertido en los últimos años. La respuesta siempre fue que estábamos esperando que se formara el equipo creativo adecuado. ¡Ese equipo ha llegado! (...) La historia es sorprendente, chocante y muchas veces muy sangrienta, por lo que no podía estar en mejores manos"

Vía | Collider.com