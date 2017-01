'Shaft', el nuevo reboot ya tiene director: Tim Story

Ya han pasado casi dos años desde que Hollywood pusiera en marcha un nuevo reboot de 'Shaft', el célebre detective inmortalizado por Richard Roundtree y al que también dio vida Samuel L. Jackson en el remake estrenado en el año 2000. Poco después hubo cierta polémica porque estaban barajando darle un enfoque cómico y desde entonces no se había vuelto a saber prácticamente nada. Eso ha cambiado ahora con el fichaje de Tim Story para ocuparse de la puesta en escena.

Story es recordado principalmente por haber dirigido 'Los cuatro fantásticos' ('Fantastic Four') y su secuela, dos títulos que funcionaron razonablemente bien en taquilla. Desde entonces también ha conseguido dos éxitos notables en la taquilla americana con 'Vaya patrulla' ('Ride Along') e 'Infiltrados en Miami' ('Ride Along 2'), pero ahí da la sensación de que fue la presencia de Kevin Hart lo realmente decisivo para ello. Eso sí, ambos títulos pasaron bastante desapercibidos fuera de Estados Unidos.

Por ahora no hay detalles oficiales sobre el argumento de este nuevo 'Shaft', pero parece que la idea es que la historia gire alrededor del hijo de Shaft y su complicada vida como detective privado manejándose entre ambos lados de la ley. Kenya Barris y Alex Barnow se están ocupando del guion, aunque no me sorprendería lo más mínimo que pasase por otras muchas manos antes de recibir el visto bueno definitivo por parte de New Line.

Ahora el siguiente paso a dar es dar con el actor adecuado para interpretar a Shaft, ¿por quién apostaríais vosotros? En mi caso estoy deseando ver cómo lo hace Corey Hawkins en '24: Legacy', ya que no me parece un mal candidato tras su paso por 'Straight Outta Compton' y es ahí donde debe confirmar su valía para un papel protagonista.

