Shyamalan está escribiendo la secuela de 'Múltiple' ('Split') y promete que será épica

'Múltiple' ('Split') es uno de los primeros éxitos de 2017. El nuevo thriller de M. Night Shyamalan ha recaudado más de 100 millones de dólares (costó 9) pero lo más importante es que supone el reencuentro del director con el público y la crítica. Nunca sabremos si habría triunfado igualmente sin ESA sorpresa final si bien es evidente que se trata de una de las claves, y ahora todos los que la hemos visto nos preguntamos: ¿cómo continúa la historia?

La puerta está claramente abierta en una dirección pero Shyamalan nunca había filmado una secuela hasta ahora así que había dudas sobre cuándo se pondría a trabajar en ella. Por suerte, ha anunciado en Twitter que ya ha comenzado a escribirla aunque, por supuesto, no puede dar más detalles en público. Sí que ha hablado del SPOILER en una entrevista que voy a comentar más abajo; si ya has visto 'Múltiple', adelante...

Un último aviso: a partir de aquí hay SPOILERS sobre el final de 'Múltiple'.

...

Bien, vamos a ello.

Evidentemente, el cameo de Bruce Willis conecta 'Múltiple' con 'El protegido' ('Unbreakable', 2000). Podría haberse quedado en un guiño para fans pero Shyamalan ha confirmado que la idea era presentar una especie de teaser, como los de Marvel, y tiene entre manos una tercera película que reunirá a Kevin (James McAvoy) con David (Willis). No sólo eso: el cineasta cuenta con Samuel L. Jackson para que repita su papel de Elijah.

Shyamalan declara que la secuela de 'El protegido' y 'Múltiple' no será un mero enfrentamiento entre los protagonistas: "Esta tercera película necesita tener su propia idea. Su concepto no puede ser: Es el final de El Protegido. Tiene que haber algo sobre ella que la haga única. Esas dos funcionan por sí solas". Es pronto para dar detalles y tampoco es que el cineasta esté deseando adelantar lo que quiere narrar pero suelta esta otra pista:

“Tengo un borrador muy detallado de las escenas. Es muy largo, lo cual me preocupa, pero por su naturaleza, probablemente necesita ser épico. Siento que la línea argumental que he pensado es muy compleja."

No creo en Dios pero voy a hacer como Lenny (Jude Law) en la imprescindible 'The Young Pope': arrodillarme, extender los brazos y repetir hasta que me canse que necesitamos una secuela de 'El protegido' como Dios manda. Por favor.

