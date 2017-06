Si Blancanieves engorda, ¿deja de ser bella? Una nueva película desata la polémica sobre la imagen de la mujer

Vivimos en un mundo en el que la vertiginosa evolución del modo en que nos comunicamos y compartimos información y, sobre todo, el uso de las cada vez más esenciales redes sociales, han cambiado nuestros modos de conducta y sensibilidades. Este impacto se ve reflejado en numerosos efectos, tanto negativos como positivos; siendo uno de estos últimos el aumento de la concienciación sobre ciertos temas que antes podían pasar más desapercibidos.

El último ejemplo de todo esto llega desde el ya finalizado Festival de Cannes, donde el cartel del filme de animación surcoreano 'Red Shoes & the 7 Dwarfs' ha dejado estupefacto a más de un visitante del certamen. El motivo es el concepto para vender la premisa del largometraje, representado visualmente mediante una imagen acompañada de un mensaje que, de forma más que evidente, parece incitar al body-shaming.

"¿Qué pasaría si Blancanieves ya no fuese hermosa, y los siete enanitos no tan bajos?"

La reacción de anónimos y diversas personalidades del ámbito del cine, la moda y la cultura, a través de redes sociales, no se ha hecho esperar, remarcando la deleznable relación que hace el material promocional entre estatura, peso y belleza; hecho aún más grave si cabe al tener en cuenta el target al que va dirigida la película, y que ha comentado la modelo de tallas grandes Tess Holliday.

How did this get approved by an entire marketing team? Why is it okay to tell young kids being fat = ugly? 🤔😏@ChloeGMoretz pic.twitter.com/PVhgwluGTM — Tess Holliday 🥀 (@Tess_Holliday) 30 de mayo de 2017

"¿Cómo ha sido esto aprobado por un equipo entero de marketing? ¿Por qué está bien decirle a los niños más jóvenes que estar gordo es igual a ser feo?"

Además de la modelo, la actriz Chlöe Moretz, quien ya ha demostrado públicamente ser una férrea defensora de la positividad corporal, y que presta su voz al personaje de Blancanieves en la cinta, ha expresado su enfado, consternación y rechazo hacia la campaña en un breve, pero conciso hilo de tweets.

Pls know I have let the producers of the film know. I lent my voice to a beautiful script that I hope you will all see in its entirety https://t.co/IOIXYZTc3g — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 31 de mayo de 2017

"Acabo de revisar por completo el marketing de 'Red Shoes', y estoy tan consternada y enfadada como cualquiera. Esto no fue aprobado ni por mi, ni por mi equipo. Por favor, sabed que lo he puesto en constancia de los productores de la película. He dado mi voz a un guión hermoso que espero podáis ver en su totalidad."

El último involucrado con el largometraje en pronunciarse al respecto ha sido su productor, Sujin Hwang, quien se ha disculpado por lo sucedido.

"Nuestro filme, una comedia familiar, lleva un mensaje diseñado a retar los prejuicios sociales relacionados a los estándares de la belleza en la sociedad, enfatizando la importancia de la belleza interior. Lamentamos profundamente cualquier malestar que esta campaña fallida haya podido causar a cualquiera de los artistas o compañías involucradas en la producción o distribución de nuestra película, ninguno de los cuales ha tenido relación con la creación o aprobación de la ahora cancelada campaña publicitaria."

'Red Shoes & the 7 Dwarfs', aún sin fecha de estreno, tratará la historia de, según su sinopsis oficial, "una princesa que no encaja dentro del mundo de las princesas famosas, ni en sus tallas de vestido". De nuevo, un mensaje un tanto desafortunado, confuso, y algo bochornoso; sobre todo al tener en cuenta la intención y lectura integradoras que, según su productor, esconden el largometraje.