‘Sierra Burgess is a Loser’ ficha a Shannon Purser, Barb en 'Stranger Things'

Seguro que aún recordáis lo mucho que se habló de 'Stranger Things' hace apenas unos meses. Personalmente me llamó mucho la atención el culto que surgió alrededor de Barb, un personaje con una presencia bastante escasa en la serie de Netflix. Algo me dice que ese culto ha sido decisivo para que Shannon Purser, la actriz que dio vida a Barb, haya sido fichada para liderar 'Sierra Burgess is a Loser'.

De hecho, Purser dará vida a a la Sierra Burgess del título, una joven a la nunca le había importado ser querida por los demás. Sin embargo, se ve obligada a conseguir la ayuda de la chica más popular del colegio para mantener el pie la relación que mantiene con un chico, la cual se había llevado hasta ahora solamente a través de mensajes de texto. Sus responsables la están vendiendo como una relectura moderna de 'Cyrano de Bergerac'.

En el reparto de 'Sierra Burgess is a Loser' está también confirmada ya la presencia de RJ Cyler, visto en la estupenda 'Yo, él y Raquel' ('Me and Earl and the Dying Girl') y uno de los nuevos 'Power Rangers'. En su momento también se contaba con Ben Hardy, Angel en 'X-Men: Apocalipsis' ('X-Men: Apocalypse'), pero diversos retrasos han provocado su salida del proyecto.

Por su parte, el libreto corre a cargo de Lindsey Beer, una de las integrantes de la mesa de guionistas que se llevó a cabo en 2015 para reinventar la saga 'Transformers' bajo la supervisión de Akiva Goldsman', mientras que de la puesta en escena se ocupará el debutante Ian Samuels.

Vía | Deadline