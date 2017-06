Sigue la polémica de 'Cazafantasmas': Sony contradice a Dan Aykroyd pero éste vuelve a criticar al director

Vaya, parece que Dan Aykroyd está realmente mosqueado con Paul Feig. Lo raro es, ¿por qué ahora? Recordemos que hace un par de días comentamos que el guionista y actor de la original 'Cazafantasmas' ('Ghostbusters') atacó al director del reboot por despilfarrar el dinero de Sony, acusándole de gastar innecesariamente entre 30 y 40 millones de dólares rodando escenas adicionales.

Debido a esto, afirmaba que en Sony ya no querían producir una secuela y que no volverían a trabajar con Feig. Sus declaraciones comenzaron a circular por Internet y Deadline recibió una nota oficial del estudio desmintiendo las cifras: los "reshoots" no costaron 30-40 millones sino entre 3 y 4 millones. En lugar de rectificar, Aykroyd vuelve a la carga con otro comentario sobre las Cazafantasmas de Feig:

"Paul Feig hizo una buena película y tuvo un reparto soberbio y un montón de dinero para hacerla. Nosotros sólo deseamos que hubiera sido más inclusivo con los creadores. Lo pagamos todos ya que es improbable que Kristen, Leslie, Melissa y Kate jamás repitan sus personajes como Cazafantasmas, lo cual es triste."

Dicen que por la boca muere el pez. Ya no culpa a Paul Feig de gastar demasiado, ahora lamenta que el director no tuviera más en cuenta a los creadores. Parece que los cameos o las referencias a la original no fueron suficiente gesto para él. Lo más llamativo es que, hace un año, el mismo Dan Aykroyd publicaba esta opinión sobre el reboot en su mismo muro de Facebook, antes del estreno:

"Como creador de la original: vi pase de prueba de la nueva película. Aparte de las brillantes, genuinas interpretaciones del reparto, tanto femenino como masculino, tiene más risas y más sustos que las dos primeras películas, además, ¡sale Bill Murray! Como uno de millones de hombres-fans y como Ray Stantz, ¡voy a pagar por verla y llevaré a todos mis amigos!"

Se nota el cambio de tono, ¿verdad? O la ha vuelto a ver recientemente y no le ha gustado, o no la había visto realmente cuando habló la primera vez, cuando la ponía por las nubes y se hacía fotos sonriente con todo el mundo. ¿Qué opinas? De momento, ni Paul Feig ni el reparto ha respondido a las declaraciones de Aykroyd. De hecho, lo último que tiene Feig sobre Aykroyd en Twitter son halagos a raíz de una imagen de ambos publicada por un fan:

I love this too. What a great man @dan_aykroyd is. It's an honor to know him. https://t.co/V6d0HsLFDR — Paul Feig (@paulfeig) 2 de junio de 2017