'Sin City' se convertirá en una serie de televisión tras el fracaso de la segunda película

Hace ya tiempo que es habitual que los ejecutivos decidan relanzar sus franquicias cinematográficas a través de adaptaciones para la pequeña pantalla. Eso sí, puede tratarse de nuevas versiones de obras cuyo origen no se encuentra en el séptimo arte, siendo ese exactamente el caso de 'Sin City', el cómic de Frank Miller en cuyo reboot televisivo ya trabaja The Weinstein Company y Dimension.

Para llevar esta nueva 'Sin City' a buen puerto se ha contratado como showrunner a Glen Mazzara, el sustituto de Frank Darabont tras su marcha de 'The Walking Dead', serie que él mismo abandonó tras su tercera temporada. Mazzara también ha trabajado en series como 'The Shield', 'Life', 'Crash' -el spin-off televisivo de la película de Paul Haggis- o 'Damien', siendo a su vez el creador de estas dos últimas.

También se sabe ya que el director escogido para dar forma al universo televisivo de 'Sin City' será Len Wiseman, al que muchos recordaréis por haber dirigido 'Underworld' y 'La jungla 4.0' ('Live Free or Die Hard'). Suyos fueron también los pilotos de 'Hawai 5.0', 'Sleepy Hollow', 'Lucifer' y la reciente 'APB', por lo que no le falta experiencia en la pequeña pantalla. De hecho, no rueda película alguna desde el fracaso del remake de 'Desafío total' ('Total Recall') estrenado en 2012.

Sus responsables no han querido concretar aún demasiado, pero sí ha trascendido que la idea es alejarse de forma notable del tratamiento dado por Robert Rodriguez y el propio Miller en las dos películas. Eso se traduce en que se presentarán nuevos personajes y líneas argumentales en el universo creado por Miller. De ahí puede salir cualquier cosa, por lo que habrá que estar atentos al proyecto. Ya hay varias cadenas interesadas en hacerse con la nueva 'Sin City'.

