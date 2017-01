Sky cancela la emisión de 'Elizabeth, Michael and Marlon' y retira el metraje por las protestas

Como era de esperar, el tráiler de 'Urban Myths' ha estado acompañando de una fuerte polémica por la caracterización de Joseph Fiennes como Michael Jackson. A las numerosas críticas vertidas en Internet se sumó la indignación de dos miembros de la familia del Rey del Pop, y ahora Sky Arts ha decidido cancelar la emisión de la comedia, prevista para la semana que viene.

Asimismo, ha retirado el vídeo para presentar otro avance sin el controvertido metraje. A través de un comunicado público, la compañía aclara que la decisión se ha tomado por la "preocupación expresada por la familia directa de Michael Jackson". "Llevamos a cabo una apariencia desenfadada de unos hechos supuestamente reales y nunca pretendimos causar ninguna ofensa. Joseph Fiennes apoya totalmente nuestra decisión", aclaró el responsable de Sky.

Estos son los mensajes que publicaron en Twitter los familiares de Jackson, concretamente su hija Paris y su sobrino Taj:

@TheMJCast i'm so incredibly offended by it, as i'm sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit.