'Sleeping Dogs', Donnie Yen protagonizará la adaptación del videojuego

El maestro de artes marciales Donnie Yen será el protagonista de una nueva película basada en el videojuego más vendido de Square Enix: 'Sleeping Dogs'. Yen, quien recientemente coprotagonizó 'Rogue One: Una historia de Star Wars' ('Rogue One: A Star Wars Story') y 'xXx: Reactivated' ('xXx: Return of Xander Cage') se mete en la piel de un agente de policía encubierto en una misión para derribar a una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo: las famosas tríadas.

La película tiene intención de emular los rasgos definitorios del videojuego de acción, que se establece en Hong Kong y se centra en las artes marciales de lucha, con carreras o persecuciones en barco y, mientras se hace todo eso, se puede también disparar. Donnie Yen es un veterano artista marcial chino, que ha durante mucho tiempo ha trabajado como coreógrafo de lucha a pesar de haber alcanzado mucha fama este año por su Zatoichi galáctico.

Probablemente, otro tipo de público lo conoce como la estrella de la franquicia 'IP Man' (2008), cuya tercera parte hizo un taquillazo de 124 millones de dólares en China el año pasado. Yen es muy querido allí, tanto que la promoción de la última aventura de xXx Paramount puso a Yen como protagonista principal (en vez de a Vin Diesel) en los carteles de la película para atraer a las audiencias locales, convirtiéndose en un bombazo.

La productora será Original Film, encargada de la franquicia 'Fast and Furious' además de otras como 'Infiltrados en clase' ('21 Jump Street', 2012) y su secuela o 'Soy Leyenda' ('I am Legend', 2007). La compañia de Neal Moritz colaborará junto con DJ2 Entertainment con el mismo Moritz, Dmitri Johnson y Dan Jevons como productores y Toby Ascher y Stephan Bugaj como productores ejecutivos. Aún no hay un director o una fecha de estreno.

Vía | Darkhorizons