Sony debe pedir permiso a los directores para "limpiar" sus películas. Judd Apatow: “Que se las metan por el culo"

Fue bonito mientras duró, pero el plan maestro de Sony para llevar el ocio familiar a una nueva dimensión comercializando "versiones limpias" de sus películas adaptadas para todos los públicos, se ha encontrado con un duro palo en la rueda. Ese hueso duro de roer que ha paralizado los planes de la distribuidora no es otro que los propios directores responsables de algunos de los filmes afectados por la medida; paralizada hasta que los cineastas den su autorización a susodicha limpieza.

Recordemos que el primero en poner el grito —o el tuit— en el cielo fue Seth Rogen, quien pidió que, por favor, no le hiciesen eso a sus películas. Poco después, otras voces se sumaron a la del director de 'The Interview', destacando las de Adam McKay, cuyo agente ha comentado que "la iniciativa de las versiones limpias es algo nuevo para Adam McKay; no la habría aceptado", y, sobre todo, la de un Judd Apatow menos correcto y visiblemente más cabreado.

This is absolute bullshit and @sony and @SonyPictures is gonna get hell for FUCKING with our movies.Shove the clean versions up your asses! https://t.co/UhRUP0ZIlz