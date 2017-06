Sony piensa en los niños: lanzará "ediciones limpias" de sus películas para que sean aptas a todos los públicos

Vivimos, sin duda alguna, tiempos extraños. Una vez avanzada la encarnizada lucha contra la piratería, la industria del cine parece estar volviéndose loca entre revoluciones tecnológicas, nuevos modelos de distribución que han desatado guerras entre plataformas VOD y exhibidores tradicionales, y una lucha constante contra la censura y los mecanismos gubernamentales de calificación por edades para conseguir una certificación que garantice la afluencia de público de mayor espectro y, por ende, el éxito en taquilla.

En medio de esta vorágine de caos, destrucción, y recorte de fotogramas para que se vea la justa violencia y desnudez en pantalla que conduzca al ansiado rótulo de "PG-13" o, mejor aún, "para todos los públicos", Sony Pictures ha tenido una brillante idea. La iniciativa de la compañía no es otra que, comenzando por una lista de 24 títulos, remontar sus largometrajes convirtiéndolos en "versiones limpias" para espectadores de todas las edades.

La lista de películas a "limpiar" incluye los cinco largometrajes de 'Spider-Man', las dos 'Cazafantasmas' de los 80, 'Pasado de vueltas', '50 Primeras citas', 'Hancock', 'Un papá genial', 'Tigre y dragón', 'Rumores y mentiras', 'Pesadillas', 'Niños grandes', 'Niños grandes 2', 'Inferno', 'Pixels', 'Asalto al poder', 'Moneyball', 'Capitán Phillips' y 'Asalto al poder'; destacando los títulos 'Elysium' y, especialmente la salvaje 'Hermanos por pelotas', por ser los únicos para mayores de 18 y particularmente difíciles de recortar sin hacerles perder su esencia.

Las reacciones en la industria no se han hecho esperar, soltando la liebre un Seth Rogen, quien ha trabajado con Sony en 'Juerga hasta el fin' y 'La fiesta de las salchichas', y que ha hecho público su terror hacia la propuesta de la empresa vía Twitter, aunque ninguna de sus obras se haya visto afectada por el momento.

Holy shit please don't do this to our movies. Thanks. https://t.co/0lpoESaIQd — Seth Rogen (@Sethrogen) 6 de junio de 2017

"Mierda. Por favor, no le hagáis esto a nuestras películas. Gracias.

Aunque Sony Pictures alabe su plan, aludiendo a que "dará a la gente la oportunidad de ver sus películas favoritas juntos", el tema de las "clean versions" me parece una oportunidad perfecta para desvirtuar la obra de sus equipos creativos, que apostaron por un tono y un target puntual en base a las necesidades narrativas de sus proyectos. No obstante, he de confesar que no puedo esperar a ver cómo han conseguido censurar la mencionada 'Hermanos por pelotas' y, especialmente su desmadrado videoclip del temazo "Barcos y putas".