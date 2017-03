Sony pone fecha al reboot de la saga 'Millennium' que va a dirigir Fede Álvarez

Ya es oficial: Lisbeth Salander volverá a los cines el 5 de octubre de 2018. Así lo ha anunciado Sony Pictures, que confirma a Fede Álvarez como director de la nueva entrega, una adaptación de 'Lo que no te mata te hace más fuerte' ('The Girl in the Spider’s Web') que funcionará como un reboot de la franquicia. Tal como se sospechaba, el reparto será renovado por completo.

El estudio quiere iniciar el rodaje en septiembre así que tendrán que darse prisa con el casting; en 2015 se rumoreó que la favorita para sustituir a Mara era Alicia Vikander pero la actriz está ocupada filmando 'Tomb Raider' y ahora quieren a Scarlett Johansson o Natalie Portman. Recordemos que Lisbeth fue interpretada por Noomi Rapace en la primera versión sueca y luego tuvo el rostro de Rooney Mara en el remake estadounidense.

Recordemos que 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres' ('The Girl with the Dragon Tattoo', 2011) no logró las cifras de taquilla que esperaban los productores así que en lugar de rodar la segunda entrega de la trilogía original creada por Stieg Larsson (fallecido en 2004), Sony va a optarse por llevar a la gran pantalla 'Lo que no te mata te hace más fuerte', cuya historia funciona de manera independiente.

David Lagercrantz es el autor del cuarto libro y ya ha escrito el quinto ('The Man who Chased his Shadow') así que Sony tiene material para otra secuela si el reboot tiene éxito. Fede Álvarez, que consiguió este encargo tras triunfar con 'No respires' ('Don't Breathe', 2016), está retocando un guion en el que han trabajado Steven Knight y Jay Basu.

