Spider-Man abandonará el Universo de Marvel antes de lo que pensamos

En una de las escenas del tráiler de 'Spider-Man: Homecoming', Tony Stark ordena a Peter Parker que le devuelva el traje de superhéroe, lo cual es, evidentemente, una gran decepción para el muchacho. Algo así es lo que podría ocurrir pronto en la franquicia del trepamuros si se confirma que abandonará el Universo Cinematográfico de Marvel en 2019.

La noticia ha saltado en la CinemaCon de Las Vegas por unas declaraciones de la productora Amy Pascal. Hablando sobre la colaboración de Sony y Marvel en 'Spider-Man: Homecoming' dijo esto: "Una de las cosas que considero increíbles sobre esta experiencia es que tienes a dos estudios decidiendo trabajar juntos para hacer una película, algo que no pasa muy a menudo. De hecho, puede que no pase nunca más... después de que hagamos la secuela".

Si se cumple lo que teme Pascal, el acuerdo entre los dos estudios sólo se extenderá en cuatro películas: 'Capitán América: Civil War', 'Spider-Man: Homecoming' (julio de 2017), 'Vengadores: La Guerra del Infinito' (mayo de 2018) y 'Spider-Man: Homecoming 2' (julio de 2019). No obstante, Tom Holland ha declarado que en su contrato como Spider-Man figuran tres películas como protagonista y tres apariciones como secundario en películas del Universo Marvel.

Es decir, faltarían dos proyectos que aún no están en marcha. Según hemos podido comprobar en el pasado, este tipo de contratos se rompen si el estudio no quiere volver a contar con algún actor; Marvel sustituyó a Edward Norton (por Mark Ruffalo) o Terrence Howard (por Don Cheadle) y otros como Hugo Weaving o Natalie Portman no han tenido continuidad pese a firmar por más películas. Del mismo modo, Andrew Garfield iba a protagonizar una trilogía como SpiderMan y Sony apostó por empezar de cero con Holland.

En cuanto al nuevo Spider-Man, Marvel se ha ocupado del proceso creativo, tras el fiasco de 'The Amazing Spider-Man 2'; fichó al director y al reparto, Holland está ahí por ellos, así que suena extraño que pueda continuar siendo Peter Parker para otro estudio. Lo cierto es que Sony prepara un par de sorprendentes spin-offs centrados en personajes de los cómics de Spider-Man, uno de Venom y otro que junta a Black Cat con Silver Sable, y sabe que no tienen conexión con Marvel.

De hecho, esos proyectos no están relacionados con la historia del nuevo Spider-Man, tal como ha aclarado Jon Watts, director de 'Homecoming'. Así que Sony podría estar preparando ya el terreno para otro reboot del hombre araña, que llegará tarde o temprano, una vez que termine la colaboración con Marvel. Y mientras tanto, van a intentar hacer taquilla con personajes secundarios que algún día se encontrarán con el cuarto Peter Parker que veremos en la gran pantalla.

O quizá no tengan ni idea de lo que están haciendo e improvisan sobre la marcha. Como en Warner.