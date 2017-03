'Spider-Man' tendrá un spin-off protagonizado por Gata Negra y Silver Sable

Quedan unos pocos meses para que Sony pueda valorar hasta qué punto ha salido ganando en su alianza con Marvel con 'Spider-Man: Homecoming', pero la compañía ya está ultimando sus grandes planes dentro del universo del trepamuros. Hace unos días anunciaban que el spin-off centrado en Venom llegará a los cines en 2018 y ahora que han puesto en marcha otro que girará alrededor de la Gata Negra y Silver Sable.

La Gata Negra es el alter ego de Felicia Hardy, una seductora ladrona que en los cómics mantuvo una complicada relación romántica con Spider-Man. Por su parte, Silver Sable es una mercenaria especializada en dar caza a criminales de guerra que ha sido tanto aliada como enemiga de Peter Parker. Un dúo bastante peculiar para protagonizar su propia película, pero Sony tampoco tenía mucho margen a la hora de hacer una película de corte femenino en este universo.

Lo cierto es que la compañía llevaba ya un tiempo intentando sacar adelante esta película, llegando a contratar a Lisa Joy, actualmente ocupada con la televisiva 'Westworld', para escribir el guion. Ahora han fichado a Christopher Yost, uno de los autores de la premisa que acabó convirtiéndose en 'Thor: Ragnarok', para que rehaga el trabajo de Joy con la idea de que la película se grabe en breve.

De hecho, Sony desea que el rodaje arranque este próximo otoño, por lo que también está manteniendo contactos con varios directores, pero aún no ha trascendido la identidad de ninguno. Tampoco se sabe nada sobre el reparto, pero lo que parece bastante seguro es que Felicity Jones no repetirá como Felicia, papel que interpretó en la infravalorada 'The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro', donde, eso sí, no se hacía alusión alguna a su identidad secreta.

Vía | Hollywood Reporter