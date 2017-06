Spielberg quiere todos los Oscars: reúne a un reparto impresionante para su nueva película, 'The Papers'

Hace unos meses nos ilusionamos con el nuevo proyecto de Steven Spielberg, y es que será la primera vez que reúna a Tom Hanks y Meryl Streep en la gran pantalla. Luego supimos que Spielberg había decidido dar total prioridad a esta producción, titulada ahora 'The Papers'; ya la ha iniciado y el estreno está previsto para el 22 de diciembre, fecha ideal para pescar nominaciones a los Oscars.

Ahora nos enteramos que ya tiene al reparto completo y es increíble, esto tiene pinta de que va a acumular estatuillas. Atentos a los nombres que acompañarán a Streep y Hanks: Sarah Paulson, Carrie Coon, Bob Odenkirk, Bradley Whitford, Bruce Greenwood, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Alison Brie, Matthew Rhys, David Cross, Tracy Letts y Zach Woods. REPARTAZO.

20th Century Fox y Amblin Entertainment están detrás de 'The Papers', antes conocida como 'The Post'. Se basa en un guion de Liz Hannah que cuenta la historia de cómo el Washington Post publicó unos documentos secretos en 1971 que desvelaron terribles verdades sobre la Guerra de Vietnam; la trama se centraría en el enfrentamiento de Ben Bradlee (Hanks) y Kay Graham (Streep) con el gobierno federal por "los papeles del Pentágono", un informe sobre la implicación militar y política del país en Vietnam.

La historia tiene miga porque Bradlee también coordinó la investigación sobre el escándalo Watergate, que provocaría la dimisión de Richard Nixon en 1974. La situación actual con Donald Trump podría ser la razón por la que Spielberg se está dando tanta prisa por tener esta película en los cines y por la que ha conseguido reunir a este elenco de ensueño (recordemos la polémica de Streep y Trump).

Steven Spielberg es un hombre ocupado: ha empezado a trabajar en 'The Papers' cuando aún tiene que terminar la post-producción de 'Ready Player One', su esperado regreso a la ciencia-ficción. Asimismo, prepara la quinta aventura de Indiana Jones y 'The Kidnapping of Edgardo Mortara', con Mark Rylance y Oscar Isaac. ¿Cuál será su secreto?

