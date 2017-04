¿Spin-off de Groot y Rocket? ¿Groot vs. Hulk? Vin Diesel adelanta posibles proyectos de Marvel

Con 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' ya en cines, la primera duda es cuánto dinero va a recaudar en sus primeras semanas, si romperá algún récord o en qué lugar quedará dentro de los taquillazos de Marvel. La otra incógnita es si tendremos que esperar a 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' para ver más aventuras de estos personajes o habrá algún spin-off, como en la saga 'Star Wars'.

De momento no hay nada oficial pero una de las estrellas de 'Guardianes de la Galaxia' ha dejado caer un par de posibles proyectos que Marvel podría poner en marcha. Vin Diesel, la voz de Groot (y Baby Groot), afirmó lo siguiente en una entrevista para USA Today:

"James Gunn siempre ha querido una película de Rocket y Groot. Y sé que Disney está muy interesada en el éxito. Y el póster de mayor éxito en el futuro de Disney es el póster de 'Groot vs. Hulk'. El mundo está deseando verlo."

Un spin-off de Rocket y Groot suena probable, son personajes muy queridos que ya han vivido aventuras juntos en los cómics, pero una película de 'Groot vs. Hulk'... sería sorprendente, desde luego. En todo caso, que nadie se emocione mucho porque puede que el actor sólo esté bromeando, o exagerando acerca de las verdaderas posibilidades de que esos dos proyectos salgan adelante. Cuando comentaron sus palabras a James Gunn, el director respondió:

"Vin tiene un montón de ideas. ¡No sé de dónde saca esas cosas! Quiero a Vin."

¿Está negando lo que dijo la estrella de 'Fast and Furious' o sólo juega al despiste porque no hay nada oficial todavía? Tiendo a pensar que Diesel está bromeando pero no me extrañaría nada que Disney quiera expandir la franquicia de los Guardianes de la Galaxia y que en Marvel estén buscando cómo hacerlo. Supongo que pronto saldremos de dudas.

