'Star Wars' no está siguiendo ningún plan... pero Rian Johnson pide calma a los fans

Es habitual que, cuando se trata de sagas o series, los creadores nos intenten convencer de que lo tienen todo pensado; que hay un sentido para todo lo que no entendemos o lo que está por llegar. Sin embargo, a menudo descubrimos que no es así, hay agujeros de guion o contradicciones que evidencian improvisaciones, descuidos o cambios de rumbo.

Con ocho películas estrenadas, 'Star Wars' no es una excepción. Lo más llamativo es que incluso el creador de la saga, George Lucas, se cargó la lógica de algunos personajes e historias al realizar la trilogía de precuelas. Apartado de la nueva etapa, cabía esperar que el nuevo equipo creativo tuviese más cuidado y evitase incoherencias pero da la sensación de que ésa no es una de sus preocupaciones. Y lo mejor que podemos hacer es encarar con humor los errores, pasados y futuros. Porque el plan es que no hay plan.

Estas navidades se estrena 'Star Wars: Los últimos jedi' así que se presta mucha atención (quizá demasiada) a todo lo que dice su guionista y director, Rian Johnson. Si le sigues en Twitter sabrás que no tiene problema en responder a sus seguidores, por muy pesados que sean o por muy bobas que sean las preguntas. A raíz del reciente reportaje de Vanity Fair con nuevas imágenes del Episodio IX, Johnson hizo unas declaraciones que han disparado las alarmas de los fans.

Siendo su película una continuación de 'Star Wars: El despertar de la fuerza' ('Star Wars: The Force Awakens') y la segunda entrega de una trilogía que completará Colin Trevorrow, lo lógico es pensar que Lucasfilm tendría preparado un arco argumental o una serie de pistas sobre el destino de los protagonistas. Una hoja de ruta que Johnson y Trevorrow tendrían que respetar, aun gozando de libertad para trazar el camino. Al parecer, no es así. Esto es lo que ha dicho Johnson:

-En VF, dices que te dieron mucha libertad para construir 'Los últimos jedi' a partir de 'El despertar de la fuerza'. Pero parte de la historia ya estaba planeada, ¿no? -No.

@rianjohnson But how do I reconcile that with this? Some sense of where the saga was going? pic.twitter.com/Yv8jLi7YvM — Bogwing (@Bogwing) 29 de mayo de 2017

@Bogwing I’m sure they talked about where it might go early on, but when they came to me there was no mapped story presented beyond TFA. — Rian Johnson (@rianjohnson) 29 de mayo de 2017

-Estoy seguro de que al principio hablaron sobre dónde podría ir, pero cuando acudieron a mí no había un esquema de la historia más allá de 'El despertar de la fuerza'.

@JennyButler95 @LebelShelley @Bogwing Well, we're not improving it all on set. It is very carefully planned, but one piece at a time, each building off the previous movie. — Rian Johnson (@rianjohnson) 29 de mayo de 2017

-Tengo cero dudas sobre las habilidades de Rian para dirigir o escribir, sólo estoy preocupado por la trama completa, porque Star Wars no esté planificada EN ABSOLUTO. -Bueno, no estamos improvisando en absoluto en el set. Todo está planificado cuidadosamente, pero pieza a pieza, cada una construyéndose a partir de la película anterior.

@hiraethling I actually think it's pretty cool. Each chapter is a reaction to one that came before it, the shape of the whole organically develops. — Rian Johnson (@rianjohnson) 30 de mayo de 2017

-¿Ni una idea general de la trama de antemano? Lo encuentro raro pero no estoy dentro de la industria del cine. Pura curiosidad. -En realidad, yo creo que mola bastante. Cada capítulo es una reacción del que viene antes, la forma del conjunto se desarrolla orgánicamente.

¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Johnson o crees que Lucasfilm debería haber planificado la trilogía? Por mi parte, confío en el cineasta, y me alegra que haya tenido libertad para construir la narrativa del Episodio IX, podemos esperar grandes sorpresas, pero estaría muy nervioso si fuera Trevorrow... Le puede caer un gran marrón. Ya contaba con Carrie Fisher y ha tenido que reescribir el guion por completo. Y Disney ha acortado el plazo del estreno entre los dos últimos episodios, de dos años a uno y medio. Me preocupa un poco el desenlace de la trilogía.