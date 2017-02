'Star Wars' tendrá la inevitable parodia de los creadores de 'Epic Movie'

Mucho han tardado. Los guionistas y directores Jason Friedberg y Aaron Seltzer, conocidos por realizar parodias como 'Epic Movie' (2007), 'Híncame el diente' ('Vampires Suck', 2010) o 'Los muertos del hambre' ('The Starving Games', 2013), tienen entre manos un nuevo proyecto centrado en la saga 'Star Wars' cuyo peculiar título es 'Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue'. La de problemas que puede causar en taquilla...

Uno de los productores, Paul Hanson, declara que “Jason y Aaron forman un poderoso dúo que una y otra vez han demostrado que están totalmente en conexión con lo que ama el público. Su atrevido acercamiento a la cultura popular nos tiene más que emocionados por abordar la franquicia más popular del mundo, con ellos dos liderándonos a una galaxia muy, muy lejana".

Está previsto que el rodaje comience en otoño, de momento no hay reparto ni fecha de estreno. Teniendo en cuenta los trabajos previos de este dúo es evidente el tipo de comedia que nos vamos a encontrar, un guion terrible cargado de chistes facilones y escatológicos, con numerosas referencias a otro tipo de películas, series o eventos populares. En definitiva, un batiburrillo donde meten de todo con la esperanza de que algo funcione.

No, no creo que Friedberg y Seltzer tengan el talento necesario para exprimir los aspectos más humorísticos y ridículos de 'Star Wars', y es una pena porque hay mucho de lo que reírse, como ha demostrado el Saturday Night Live o Mel Brooks en 'La loca historia de las galaxias' ('Spaceballs', 1987), cuya secuela sigue sin arrancar a pesar de los deseos del veterano cineasta. Ése es el proyecto que debería salir adelante...