'Star Wars: The Last Jedi', primera imagen del trío de héroes y cuándo veremos el tráiler

Aquí tenemos la primera imagen de los héroes de 'Star Wars: The Last Jedi', la siguiente película de la saga fantástica creada por George Lucas. Todo sigue igual para Poe Dameron (Oscar Isaac) y Finn (John Boyega) aunque los fans enloquecen en Internet con el nuevo peinado de Rey (Daisy Ridley), quien ya se muestra como una auténtica jedi. Los rumores se disparan otra vez y apuntan que es nieta de Obi-Wan...

La fotografía procede de una noticia de Lucasfilm en la que anuncian que, al igual que hicieron con 'Star Wars: El despertar de la fuerza', han elegido un día concreto para presentar todos los productos y juguetes relacionados con el Episodio VIII. Será el 1 de septiembre en un evento global que sin duda acabará con algunas sorpresas de la historia y los personajes, y es que el merchandising también puede ser una fuente de spoilers.

Por otro lado, Rian Johnson, guionista y director de 'The Last Jedi', ha confirmado su asistencia junto con Kathleen Kennedy a la Star Wars Celebration que este año tendrá lugar en Orlando el próximo 14 de abril. La fecha cuadra con los rumores que apuntaban al lanzamiento del primer tráiler oficial en primavera y, de hecho, Lucasfilm adelanta que en el panel del Episodio VIII habrá "algunas sorpresas".

Cabe recordar que el primer tráiler de 'El Despertar de la fuerza' nos llegó en noviembre, más de un año antes del estreno. 'The Last Jedi' se estrena estas navidades y lo único que hemos visto son fotos del rodaje, un teaser que apenas consistía en unos segundos de Luke Skywalker (aún callado) y la imagen que encabeza este artículo. Adam Driver apostaba por no mostrar ningún tráiler y aunque no le van a hacer caso sí que están guardando los secretos un poco más tiempo del habitual, y eso se agradece.