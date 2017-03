¡Steven Spielberg dirigirá a Tom Hanks y Meryl Streep!

No, no es un sueño. Steven Spielberg va a dirigir a Tom Hanks y Meryl Streep en 'The Post', una producción de Pascal Pictures, Fox y Amblin Entertainment. Será la quinta película en la que Spielberg coincida con Hanks y la primera vez que Streep actúe con ambos aunque técnicamente ya colaboró con el realizador poniendo voz a un breve personaje*. En todo caso, es un auténtico acontecimiento para los amantes del cine.

'The Post' parece tener una intención muy clara: recordar un capítulo de la historia de Estados Unidos donde el periodismo puso en jaque a un infame presidente. El guion lo firma Liz Hannah y se centra en cómo Ben Bradlee (Hanks) y Kay Graham (Streep) se enfrentaron al gobierno federal en 1971 por la publicación en el Washington Post de "los papeles del Pentágono", un informe sobre la implicación militar y política del país en Vietnam. Bradlee también coordinó la investigación sobre el escándalo Watergate, que provocaría la dimisión de Richard Nixon en 1974.

Cabe señalar que Steven Spielberg se encuentra trabajando en la post-producción de 'Ready Player One', su esperado regreso a la ciencia-ficción, y tiene entre manos el drama 'The Kidnapping of Edgardo Mortara' con Mark Rylance y Oscar Isaac, aunque Deadline afirma que pospondrá este proyecto para ponerse manos a la obra con 'The Post', imagino que debido a la situación política actual en su país.

Recordemos también que el cineasta prepara el regreso de Indiana Jones, previsto para el verano de 2019. Curiosamente, con ese quinto film, Harrison Ford volverá a igualar a Hanks como el actor favorito de Spielberg. Aunque ojo con Rylance, ha trabajado con el director en sus tres últimas películas, 'The Kidnapping of Edgardo Mortara' será la cuarta y aún tiene opciones de sumarse a 'The Post' o 'Indiana Jones 5'.

*Streep puso la voz al personaje del hada en 'A.I. Inteligencia Artificial' (2001):