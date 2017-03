¿Superman contra Tom Cruise? Henry Cavill se suma al reparto de 'Misión Imposible 6'

Paramount y Skydance están preparando la producción de 'Misión Imposible 6' y poco a poco se va perfilando el reparto. Henry Cavill es, de momento, la gran novedad y aunque podría ser divertido ver a Superman contra Tom Cruise, parece que no interpretará al villano sino a un personaje secundario relacionado con la agencia de inteligencia a la que pertenecen los protagonistas. O al menos, eso dicen por ahora...

Alec Baldwin encarnaba al último jefe de la FMI (IMF en inglés) y se espera que regrese en esta sexta entrega, junto con Simon Pegg, Jeremy Renner y Rebecca Ferguson, la única actriz de la franquicia que repite en un papel principal. Además de Cavill, la otra cara nueva del elenco es Vanessa Kirby, conocida por su papel en la serie 'The Crown'. El rodaje comenzará en breve para poder estrenar en 2018.

Christopher McQuarrie, responsable de 'Misión: Imposible - Nación Secreta' ('Mission: Impossible – Rogue Nation', 2015), se mantiene como guionista y director de la sexta película así que podemos esperar otro gran entretenimiento. Por cierto, McQuarrie y Cavill anunciaron su colaboración de una manera muy divertida y original: a través de una conversación en directo en Instagram.

El cineasta publicó una fotografía e invitó al actor a unirse al proyecto. Éste le contestó interesado y tras un breve diálogo, en el que preguntó si le dejarían volar, aceptó la oferta. Puedes leerlo más abajo, así como la imagen retocada que publicó Henry Cavill posteriormente, confirmando su fichaje, quizá para evitar que sus fans pensaran que todo era una broma.

This is how all casting announcements should happen. pic.twitter.com/HxtZAKCHND