Superman se enfrentará al Ku Kux Klan en una película basada en una increíble historia real

Superman ha luchado contra enemigos de todo tipo desde que fuera creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. De hecho, algunos enfrentamientos cuesta creer que llegasen a tener lugar y uno de ellos es el que situó al hombre de acero contra el Ku Kux Klan en 1946. Eso cambiará en breve, pues ya se trabaja en una adaptación cinematográfica de ese singular hecho real.

El combate entre Superman y el KKK tuvo lugar en un programa radiofónico en el que el primero tenía que hacer frente a una versión no muy bien disimulada de asociación norteamericana famosa por su defensa del racismo. Esa historia fue recogida por Rick Bowers en su libro 'Superman Versus The Ku Klux Klan: The True Story of How the Iconic Superhero Battled the Men of Hate' y ahora Hollywood prepara su salto a la gran pantalla.

Katherine Lindberg será la encargada de adaptar para la ocasión el original literario de Bowers. Lo que llama la atención son los referentes que proponen sus productores, ya que lo están vendiendo como un thriller en la línea de 'Infiltrados' ('The Departed') y 'Arde Mississipi' ('Mississippi Burning'). Entiendo que mencionen la segunda por la conexión temática, pero pocas similitudes veo yo entre la cinta de Martin Scorsese y la dirigida por Alan Parker.

Lotus Entertainment y Paperchase Films son las compañías detrás de la película y está previsto que su historia gire alrededor de un antiguo miembro del KKK que se infiltra de nuevo en dicho grupo y el productor del programa de radio en cuestión. Aún no hay director, reparto ni posible fecha de inicio de rodaje. Donde sí veremos pronto a Superman es en 'Liga de la Justicia' ('Justice League'), aunque nada tendrá que ver el hombre de acero de Henry Cavill como esta llamativa versión.

