Sylvester Stallone abandona la saga 'Los Mercenarios' por diferencias creativas con su productor

Hoy se celebra en Estados Unidos el April's Fools Day, el equivalente a nuestro día de los inocentes, por lo que hay que pensárselo mucho antes de creerse cualquier noticia que nos venga desde dicho país. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el cambio horario, por lo que cuando Deadline anunció que Sylvester Stallone abandona la saga 'Los Mercenarios' ('The Expendables') por diferencias creativas con su productor seguía siendo viernes allí.

De hecho, otros medios importantes como Entertainment Weekly o Collider también se hicieron eco de la noticia, por lo que no debería ser fruto de una broma publicada antes de tiempo. Volviendo a lo importante, la información señala que Stallone y Avi Lerner no pudieron llegar a un acuerdo sobre el nuevo director, el guion y otros aspectos como la empresa encargada de los efectos visuales, que hasta ahora habían corrido a cargo de Nu Boyana, de la cual Lerner es dueño.

Por ahora, el actor no se ha pronunciado al respecto, pero se comenta que tras su paso por 'Creed: La leyenda de Rocky' no quería exponerse a volver a una franquicia a la que estaba asociado para rodar una película decepcionante. Su nominación al Oscar le abrió la puerta a proyectos más interesantes como 'Tough as they come' y realmente la franquicia 'Los mercenarios' le necesita más a él que viceversa.

Por su parte, Lerner ha reconocido que han tenido desacuerdos durante más de un año que fueron solucionándose. Señala que actualmente están de acuerdo en un 95% de las cosas y que cada uno tiene su propia opinión sobre el resto. Además, no cree que todo haya acabado, pero también comentó al periodista de Deadline que escribiera lo que que quisiera. Mala señal.

¿En qué situación deja esto a 'Los Mercenarios 4' ('The Expendables 4')? Terry Crews ya comentó en su momento que creía que Stallone podría abandonar la película y que no se veía haciéndola sin él. Además, la tercera entrega fue una decepción en taquilla, por lo que el abandono de su protagonista podría suponer que nunca llegue a hacerse la que se estaba vendiendo como la aventura final de la saga...