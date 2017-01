Sylvester Stallone dirigirá a Adam Driver en 'Tough As They Come' y confirma 'Los mercenarios 4'

Sylvester Stallone se está tomando las cosas con cierta calma tras volver a ser nominado al Oscar por su trabajo en 'Creed'. De hecho, en 2016 tan sólo pudimos escuchar su voz en 'Ratchet & Clank, la película'. Eso va a ir cambiando poco a poco, ya que ha aceptado dirigir y protagonizar 'Tough As They Come', pero es que también ha anunciado que nos preparemos para ver algo diferente en 'Los mercenarios 4' ('The Expendables 4'), que está siendo vendida como la última de la saga.

Centrémonos por ahora en 'Tough As They Come', salto al cine de las memorias de Travis Mills, un sargento retirado del ejército norteamericano famoso por ser uno de los cinco soldados que logró sobrevivir a una amputación cuádruple como resultado de diversas heridas en el campo de batalla. Durante el proceso fue muy importante la relación con su padrastro (Stallone), quien estuvo a su lado en todo momento durante su larga estancia en el hospital.

También se sabe ya que Adam Driver, al que esta misma semana podremos ver en la muy esperada 'Silencio' ('Silence') -y aún en cartelera con la estupenda 'Paterson'-, encabezará el reparto de 'Tough As They Come', estando previsto que 20th Century Fox sea el estudio que se quede con la película, aunque el trato no se ha cerrado aún. Lo que sí es seguro es que Craig Buck, Susan Carlson, Eric Carlson y James Keach ejercerán como productores.

Por cierto, el proyecto encaja a la perfección con el motivo que dio Stallone a Donald Trump para rechazar recientemente un puesto en su administración. El protagonista de 'Demolition Man' comentó al nuevo presidente que quería centrarse en llamar la atención de la sociedad estadounidense en el personal militar de vuelta al país y sus enormes dificultades para reintegrarse.

En cuanto a 'Los Mercenarios 4', en 2014 Stallone ya prometió más violencia para no caer en el error que convirtió a la tercera parte en la menos taquillera de la saga, llegando a amenazar su posible continuidad. Desde entonces el proyecto ha avanzado con calma, confirmándose hace poco que será la última entrega de la franquicia y su creador ha comentado lo siguiente sobre ella:

Lo vamos a hacer lo mejor que podamos, pero creo que tenemos una gran actitud al respecto. Tenemos grandes ideas. Creo que todos están esperando algo diferente y eso es lo que vamos a darles.

Nada concreto, pero su estreno no está previsto hasta 2018 -y eso si no acaba aplazándose-, por lo que aún tienen tiempo para hacerlo con calma y despedir la saga por todo lo alto. Por mi parte, la única que disfruté realmente fue 'Los Mercenarios 2' ('The Expendables 2'), así que tampoco espero un milagro, pero ojalá sí algo muy entretenido.

