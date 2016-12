Taquilla española | El spin-off de Star Wars no supera al de Harry Potter

'Rogue One: Una historia de Star Wars' está arrasando en todo el mundo y, claro, ha conquistado la taquilla española. Sin embargo, su recaudación no alcanzó los 4 millones de euros en su primer fin de semana y se le escapó el récord de mejor estreno de 2016. Casualmente, ese honor se lo queda otro spin-off, 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'. ¿Hay más fans de 'Harry Potter'? ¿Son más fieles?

Al igual que pasó en Estados Unidos, 'Rogue One' se está quedando muy lejos de las cifras que obtuvo la anterior entrega de 'Star Wars': 'El despertar de la fuerza' recaudó en España casi 8 millones de euros hace un año. ¿Signos de agotamiento? En Disney y Lucasfilm confían en que no, su plan es estrenar una película de la franquicia todos los años. Ya veremos qué ocurre con el Episodio VIII que llegará a los cines en las navidades de 2017...

Los 4,54M€ que aparecen en la tabla los obtuvo 'Rogue One' gracias a los pases de los preestrenos del jueves. La otra novedad del TOP 10 es 'El faro de las orcas', un drama dirigido por Gerardo Olivares y protagonizado por Maribel Verdú y Joaquín Furriel. El promedio por pantalla deja claro que la propuesta no está llamando la atención, y con este tráiler no me sorprende nada:

Por último, ojo al acumulado de 'Vaiana' ('Moana') y 'Villaviciosa de al lado', han recaudado casi lo mismo. En venta de entradas también tienen un dato similar: 1.066.613 espectadores han visto la primera y 961.800 la segunda.

Datos | ICAA