Taquilla española | Enamorados de 'La La Land'

Ya no es sólo un éxito de crítica, el público también está cayendo rendido al encanto de 'La ciudad de las estrellas - La La Land', una de las películas más hermosas jamás realizadas. El musical que arrasó en los Globos de Oro, con Ryan Gosling y Emma Stone al frente del reparto, ha triunfado en su estreno en España consiguiendo el nº1 del ranking, el mejor promedio por sala y casi 2 millones de euros.

En 3ª posición aparece 'Underworld: Guerras de sangre' ('Underworld: Blood Wars'), quinta entrega de la saga de fantasía liderada por Kate Beckinsale. Ya comentamos que está siendo un fracaso en Estados Unidos pero los fans de la franquicia en el resto del mundo están permitiendo que la producción resulte rentable y quizá engendre más secuelas.

En el 6º puesto encontramos otra novedad, '¿Tenía que ser él?' ('Why Him?'), la comedia en la que James Franco da vida al temido yerno de Bryan Cranston. Consigue el 2º mejor promedio de la semana (empatada con 'Contratiempo') pero no tiene buenas cifras y me extrañaría que siguiera en el TOP 10 tras un par de semanas.

Datos | ICAA