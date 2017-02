Taquilla española | Éxito de Shyamalan y fracaso de Affleck

M. Night Shyamalan vuelve a saborear las mieles del éxito. Tras conquistar la taquilla de Estados Unidos, 'Múltiple' ('Split') consiguió el nº1 en España al recaudar algo más de 2 millones de euros y el mejor promedio por sala (con bastante diferencia). Supera así las cifras de su anterior thriller, 'La visita' ('The Visit'), que también alcanzó la cima a finales del verano de 2015.

'La ciudad de las estrellas - La La Land' baja un escalón tras liderar el ranking durante sus dos primeras semanas en cartelera, todavía con buenos datos (su recaudación aumentó un 6%). En 3ª posición sorprende el estreno de 'Ballerina', una propuesta animada para todos los públicos procedente de Francia; parece tomar el relevo de '¡Canta!' ('Sing') que desciende 4 puestos al perder un 38% de ingresos.

En 4ª posición entra 'Lion', uno de los dramas con más nominaciones a los Oscars este año (6, incluyendo mejor película). Cerrando el TOP 10 encontramos 'Vivir de noche' ('Live By Night'), el último trabajo como escritor, director y protagonista de Ben Affleck; no interesó en su país y tampoco está llamando la atención aquí, lo cual me extraña bastante.

A veces tengo la sensación de que nos perdemos una parte de este negocio y son las zancadillas o los sabotajes dentro de los propias compañías, intereses ocultos que no tienen nada que ver con la venta de entradas. No me explico casos como ése o el de 'La luz entre los océanos' ('The Light Between the Oceans'), rotundos fracasos cuando películas claramente peores tienen mejores datos. ¿Qué opinas?

