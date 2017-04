Taquilla española | Los 8 furiosos derrotan al bebé jefazo pero se quedan sin récord

'Fast & Furious 8' ('The Fate of the Furious') fue la gran triunfadora de la Semana Santa con una recaudación cercana a los 6 millones de euros. No obstante, la película que ha roto el récord de mejor estreno global "sólo" cosechó 4 millones en su primer fin de semana en los cines españoles, una cifra lejana a la que consiguió 'La bella y la bestia', de momento el mejor estreno del año con 5,65 millones.

La otra gran novedad del puente de la Semana Santa era 'El bebé jefazo' ('The Boss Baby'), la última producción animada de DreamWorks, con José Coronado sustituyendo a Alec Baldwin como la voz del pequeño protagonista. La comedia ha sido un gran éxito en Estados Unidos y aquí está funcionando bien, ya lleva 4 millones cosechados, sólo 1 menos que la nueva aventura de 'Los Pitufos', estrenada hace tres semanas. Su carrera sólo acaba de empezar.

Las otras dos novedades han generado mucho menos interés. En 6ª posición entra la comedia estadounidense 'Un golpe con estilo' ('Going In Style'), cuyo reclamo es el espectacular trío de veteranos que encabezan el reparto: Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin. Tres puestos más abajo encontramos el thriller argentino 'Nieve negra', protagonizado por Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia.

En cuanto a los estrenos de la semana pasada, cabe destacar el buen aguante de 'Life (Vida)', cuyos ingresos sólo cayeron un 36%, aunque sus cifras son muy flojas, no ha tenido el impacto que se esperaba esta "prima lejana de Alien". Las que han desaparecido ya del TOP 10 con sólo 2 semanas en cartelera son 'Power Rangers' y 'Your Name'.

La primera bajó su recaudación en un 68% y sólo lleva 657.781€ mientras que la segunda cayó un 67% y suma 265.281€. Pésimos resultados para dos títulos potentes por diferentes motivos; 'Power Rangers' es una superproducción basada en una popular franquicia, y 'Your Name' es el anime más taquillero de la historia. Las distribuidoras, eOne y Selecta Visión, podrían haber hecho algo más, ¿no? Empezando por traer antes el anime, claro.

Datos | ICAA