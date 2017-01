Taquilla española | Los animales cantarines y los pasajeros enamorados hunden a Rogue One

Está claro que 'Star Wars' gusta en España pero no es ese fenómeno cultural que arrasa en Estados Unidos. Tras sólo tres semanas en cartelera, 'Rogue One' perdió un 43% de ingresos y cayó dos puestos en el ranking de la taquilla española, siendo destronada por '¡Canta!' ('Sing'). La comedia musical animada llegó a la cima gracias a las fiestas y las vacaciones de los más pequeños de la casa: su recaudación bajó sólo un 2%.

En 2ª posición y con el mejor promedio por sala entra 'Passengers', el romance de ciencia-ficción protagonizado por Jennifer Lawrence y Chris Pratt. No está siendo el éxito que se esperaba cuando arrancó el proyecto (con un presupuesto superior a los 100 millones de dólares) pero poco a poco está cosechando cifras suficientes para escapar de la temida lista que recoge los grandes fracasos de Hollywood; ahora misma acumula 128 millones de dólares en todo el mundo.

'Assassin's Creed' sufrió el mayor descenso de recaudación del TOP 10, un 59%, mientras que 'Vaiana' ('Moana') fue el única película que mejoró sus cifras respecto a la semana anterior, un 15%. Y aun así, su total es inferior al de 'Villaviciosa de al lado', la exitosa comedia de Nacho García Velilla que se acerca a los 9 millones de euros. Más como ésta si el cine español quiere competir.

Al final de la tabla encontramos otras dos novedades que no están llamando la atención del público. 'Comanchería' ('Hell or High Water'), el western con Chris Pine, Ben Foster y Jeff Bridges al frente del reparto, es una de las mejores películas norteamericanas del año pasado y sería una lástima que pasara desapercibida. En cuanto a 'Vuelta a casa de mi madre' ('Retour chez ma mère'), la nueva comedia de Eric Lavaine, no la he visto ni he oído nada especialmente bueno sobre ella; ¿alguien la recomienda? El tráiler tiene gracia:

Datos | ICAA