Taquilla: 'Fast and Furious 8' rompe el récord de mejor estreno global

Lo de esta saga es alucinante. El pasado fin de semana se estrenó 'Fast and Furious 8' ('The Fate of the Furious') y recaudó 532,5 millones de dólares en todo el mundo, logrando un nuevo récord de taquilla. Hasta ahora, el mejor estreno lo había logrado 'Star Wars: El despertar de la fuerza' ('Star Wars: The Force Awakens') con 529 millones en diciembre de 2015.

TOP 10 USA

Por supuesto, la octava entrega de 'Fast & Furious' arrasó en Estados Unidos. Logró el nº1 con 100 millones y un promedio de más de 23.000$; como puedes ver en la tabla, parece que para la gran mayoría de espectadores sólo había una película en cartelera. En todo caso, se esperaban mejores cifras, cabe recordar que 'Fast and Furious 7' ('Furious 7') llegó a sumar 147 millones hace dos años.

La otra novedad del ranking es 'Gifted', lo nuevo de Marc Webb. El director de '(500) días juntos' ('(500) Days of Summer') y las dos entregas de 'The Amazing Spider-Man' con Andrew Garfield, regresa al cine "indie" con un drama sobre un hombre solitario que debe cuidar a la hija de su hermana. Chris Evans da vida al protagonista. La película se estrenó la semana pasada pero sube 10 puestos después de que Fox Searchlight haya aumentado su número de copias: de 56 a 1.146.

Por último, cabe destacar que 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast') ya ha superado la barrera de los 1.000 millones de dólares. Lleva recaudados en todo el mundo 1.043 millones, un dato que ahora mismo la sitúa en el puesto 22º de las películas más taquilleras de la historia. Por cierto, 'Furious 7' es la 6ª con 1.516 millones.