Taquilla: 'Fast and Furious 8' sigue nº1 en EE.UU. y supera los 1.000 millones en todo el mundo

Sin competencia antes de la llegada de 'Guardianes de la Galaxia 2', se esperaba que 'Fast and the Furious 8' ('The Fate of the Furious') conservara el nº1 de la taquilla en Estados Unidos y así ha sido; la octava entrega de la saga liderada por Vin Diesel recaudó 19,3 millones de dólares, un 49,5% menos que la semana pasada pero suficiente para continuar en lo más alto del ranking.

El dato más llamativo es que ya ha superado la barrera de los 1.000 millones de dólares en todo el mundo, sólo tres semanas después de su estreno. 'Fast and Furious 8' se convierte, de este modo, en la segunda película de 2017 que supera esa cifra (recientemente lo hizo 'La bella y la bestia') y en la quinta en toda la historia de Universal, sumándose a un grupo que incluye a 'Jurassic World' (1,67B$), 'Fast and Furious 7' (1,52B$), 'Los minions' (1,16B$) y 'Parque Jurásico' (1,04B$).

'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' se ha estrenado ya en el 58% de los mercados, incluyendo Reino Unido, México o España, y ha recaudado 101,2 millones de dólares. Según estimaciones de Disney, la película está mejorando en un 57% las cifras de la primera 'Guardianes de la Galaxia', que terminó su carrera comercial con 440 millones. El próximo viernes llega a la cartelera de Estados Unidos.

TOP 10 de la taquilla USA

El estreno más taquillero en Estados Unidos es la comedia 'How To Be a Latin Lover', dirigida por Ken Marino y protagonizada por los mexicanos Eugenio Derbez y Salma Hayek; al parecer, el éxito se debe a las raíces hispanas del 89% del público que pagó la entrada. Lo más sorprendente, no obstante, es la 3ª posición de 'Baahubali 2: The Conclusion', que ha conseguido el mejor estreno para una película india en Estados Unidos.

La mayor decepción del TOP 10 es 'El círculo' ('The Circle'), un thriller con Tom Hanks y Emma Watson al frente del reparto. En cualquier caso, sólo costó 18 millones así que sus responsables no van a tener que lidiar con un gran fracaso. Las críticas han sido negativas y parece que al público no le ha interesado la propuesta, calificada como "un capítulo de Black Mirror para tontos".

Datos | Boxofficemojo