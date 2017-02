Taquilla: 'Múltiple' sigue siendo nº1 en España y el cine vive un buen momento en la Unión Europea

Llamativo dato el que publica El País esta semana. El año pasado se vendieron 994 millones de entradas en la Unión Europea, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2004. Hubo un aumento general del 1,6% respecto a 2015 gracias a la subida de espectadores en 19 de los 24 mercados; España fue uno de los países que creció (7,5%) mientras Alemania fue la gran perdedora con un descenso del 13%. Ya era hora de que les ganásemos en algo que no fuera fútbol...

En nuestro país, 'Múltiple' ('Split') sigue siendo la película más vista de la cartelera por 2ª semana consecutiva aunque tiene muy cerca a 'Ballerina'; el film animado sólo perdió un 8% de ingresos respecto a la semana anterior, el mejor dato del ranking. Dos novedades muy diferentes aparecen en el TOP 10: la última entrega de la saga de zombis 'Resident Evil' y el drama 'Manchester frente al mar', nominado a 6 Oscars (con un Casey Affleck extraordinario).

Un estreno muy recomendable que no aparece en la tabla es 'Melanie. The Girl With All The Gifts', que ocupa el 22º puesto con una cosecha muy pobre: 27.417 euros en 78 pantallas (352€ de media). Por último, cabe destacar que '¡Canta!' ('Sing') ha superado las cifras de 'Rogue One: Una historia de Star Wars', tanto en recaudación como en espectadores (2.783.668).

