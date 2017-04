Taquilla USA | El bebé jefazo sigue mandando, los pitufos ya no interesan

No hay cambios en la parte alta de la taquilla estadounidense, dominada por el cine familiar. 'El bebé jefazo' ('The Boss Baby') sigue liderando el ranking por segunda semana consecutiva tras recaudar algo más de 26 millones de dólares; perdió un 47,6% de ingresos.

También mantuvo el mejor promedio por sala, cerca de siete mil dólares para la última comedia animada de DreamWorks, que llega a los cines españoles esta semana. En segunda posición también repite 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast') con la que Disney está a punto de superar la impresionante barrera de los 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Normal que estén apostando muy fuerte por reciclar su catálogo...

Un puesto más abajo encontramos el mejor estreno de la semana, 'Los pitufos: La aldea escondida' ('Smurfs: The Lost Village'). El reboot animado costó 60 millones de dólares y sólo ha cosechado 14 en su primer fin de semana. Globalmente lleva 56, y es de suponer que al final conseguirán beneficios, pero parece que Sony no da con la tecla y debería replantearse seriamente continuar con esta franquicia (al menos, de este modo).

En cuarta posición entra la comedia 'Un golpe con estilo' ('Going In Style'), dirigida por Zach Braff y con un trío de protagonistas de lujo: Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin. Cerrando la tabla encontramos 'The Case For Christ', de Jon Gunn, uno de esos dramas sobre la fe que de vez en cuando llegan a la cartelera norteamericana, atrayendo a un público creyente que, por lo visto, proporciona un buen negocio para Hollywood.

Por último, cabe destacar la caída de 'Ghost in the Shell', cuya recaudación bajó un 60,6% después de su flojo resultado en el fin de semana del estreno. Mientras Paramount culpa al polémico whitewashing, la crítica y el público ataca la película de Rupert Sanders, una decepcionante adaptación de un material muy prometedor que podría (y debería) haber dado para mucho más.

Datos | Boxofficemojo