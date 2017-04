Taquilla USA | 'El bebé jefazo' y 'La bella y la bestia' se cargan a 'Ghost in the Shell'

Dos noticias destacadas nos deja la taquilla estadounidense. Por un lado, el remake de 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast') ha caído por apenas un millón de dólares tras liderar el ranking durante sus dos primeras semanas; el nuevo nº1 es otro título familiar, la comedia animada 'El bebé jefazo' ('The Boss Baby'), que recaudó 49 millones en su primer fin de semana.

Por otro lado, 'Ghost in the Shell' no ha tenido el éxito que esperaban sus responsables. Era el otro gran estreno de la semana, una superproducción cargada de acción y efectos visuales, protagonizada por toda una estrella como Scarlett Johansson; sin embargo, entra en 3ª posición con sólo 19 millones y un promedio por sala de 5.523$ (menos de la mitad que 'La bella y la bestia' en su 3ª semana).

La adaptación costó 110 millones y ahora mismo el pronóstico es que terminará con 50-60; no parece el escenario ideal para una secuela. Recordemos que 'Lucy' (2014), la anterior película de fantasía y acción con Johansson, se estrenó en el nº1 con 43,89 millones... Pese a todo, Hollywood cuenta cada vez más con el mercado "internacional" para que funcione de colchón en caso de fiascos como éste, y 'Ghost in the Shell' ya suma 40 millones fuera de las fronteras estadounidenses. Supongo que en unas semanas tendremos datos más claros para saber hasta qué punto es un fracaso (o no).

La otra novedad es 'The Zookeeper's Wife', drama basado en la novela de Diane Ackerman que llegará a los cines españoles como 'La casa de la esperanza' (delirante: el libro se titula aquí como 'La casa de la buena estrella'). La dirige Niki Caro y cuenta con Jessica Chastain y Daniel Bruhl encabezando el reparto.

Por lo demás, cabe señalar la solidez del éxito de 'Déjame salir' ('Get Out'), el sorprendente debut de Jordan Peele. Tras 6 semanas en cartelera, sus ingresos sólo bajaron un 34,3%, el mejor dato del TOP 10, y ya ha superado los 150 millones de recaudación (sólo costó 4,5).

Datos | Boxofficemojo