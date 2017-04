Taquilla USA | 'Fast and Furious 8' sigue nº1 y el mejor estreno es un documental de animales

Los cines estadounidenses han tenido un fin de semana tranquilo. No hay cambios en la zona alta del ranking de taquilla: 'Fast and Furious 8' ('The Fate of the Furious'), 'El bebé jefazo' ('The Boss Baby') y 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast') repiten en los tres primeros puestos con un descenso de ingresos del 60,8%, 20,4% y 27,2%, respectivamente.

La octava parte de 'Fast & Furious' no está logrando las cifras que se esperaba en EE.UU., ahora mismo su recaudación está por debajo de las dos anteriores entregas, cuando el objetivo era superarlas (al igual que se ha superado el presupuesto). Sin embargo, Universal contaba con el mercado internacional y está recibiendo buenas noticias: tras romper el récord de mejor estreno global (hizo el mejor dato de la historia en China) ahora mismo suma 908 millones de dólares.

Sorprendemente, el mejor estreno de la semana es 'Born in China', un documental sobre animales distribuido por Disney. Dos puestos más abajo encontramos 'Unforgettable', un thriller protagonizado por Rosario Dawson y Katherine Heigl, cuya carrera sigue sin despegar; increíble cómo hace unos años parecía que se iba a comer Hollywood, que iba a ser la nueva Sandra Bullock, y ahora parece que va recogiendo los papeles que no quieren las estrellas. Las cifras dejan claro que la propuesta no ha despertado el interés del público.

En 9ª posición encontramos otra decepción, ésta bastante más fuerte: 'The Promise', una superproducción de 90 millones con dos estrellas como Christian Bale y Oscar Isaac liderando el reparto. Quizá la historia, que denuncia el genocidio de la población armenia llevado a cabo por Turquía durante la 1ª Guerra Mundial, necesitaba otro enfoque y, desde luego, venderse mejor. A principios de junio llega a los cines españoles.

Cierra la tabla 'Z, la ciudad perdida' ('The Lost City of Z'), el esperado nuevo trabajo de James Gray. Se estrenó de forma limitada, en sólo 4 salas, y esta semana contó con 610 más, que para la distribución nacional de EE.UU. sigue siendo una cifra modesta. Aun así, el buen promedio la sitúa ya en el TOP 10, una buena noticia para los que seguimos la carrera de este estupendo cineasta. El 5 de mayo podremos ver en España este drama.

Al que no le ha ido nada bien es a Ben Wheatley, que esta semana estrenaba su nuevo film, la comedia de acción 'Free Fire' con Brie Larson, Cillian Murphy, Armie Hammer y Sharlto Copley, entre otros. Recaudó poco más de un millón de dólares en 1.070 pantallas (972$ de media).

Datos | Boxofficemojo