Taquilla USA | Fracaso de Ben Affleck y 'Rogue One' se convierte en el mejor estreno de 2016

Interesante fin de semana en los cines estadounidenses. Continúa en el nº1 'Figuras ocultas' ('Hidden Figures'), que la semana pasada dio la sorpresa al desbancar a 'Rogue One: Una historia de Star Wars' ('Rogue One: A Star Wars Story'), aunque lo más llamativo es el estrepitoso fracaso de 'Vivir de noche' ('Live By Night'), la nueva película de Ben Affleck cinco años después de triunfar con 'Argo'.

El drama criminal, escrito, dirigido y protagonizado por Affleck, se estrenó durante las pasadas navidades en cuatro salas para poder competir en los Oscars, y este fin de semana Warner amplió su presencia en cartelera para llegar a todo el país con 2.818 copias más. Sin embargo, 'Vivir de noche' sólo ha recaudado 5,4 millones de dólares y se ha quedado fuera del TOP 10.

Tampoco aparece entre los diez títulos más taquilleros lo nuevo de Martin Scorsese, 'Silencio' ('Silence'), a pesar de que también ampliaba esta semana su número de copias: de 51 a 747. Cosechó 1,94 millones (lleva 3,02) y su promedio por pantalla fue de 2.597$. Aún le queda recorrido pero no está dando que hablar en la temporada de premios y parece que al público no le está llamando la atención (ni allí ni en España).

Por el contrario, 'Día de patriotas' ('Patriots Day'), lo nuevo de Peter Berg y Mark Wahlberg, ha subido del 30º al 6º puesto tras contar con 3.113 copias más. Hablando ya de las novedades que han entrado en el ranking, la más afortunada ha sido 'Nunca digas su nombre' ('The Bye Bye Man'), un film de terror dirigido por Stacy Title, con Douglas Smith, Carrie-Anne Moss y Faye Dunaway al frente del reparto. Costó 7,4 millones así que ya puede considerarse un éxito.

En 7ª posición entra 'Monster Trucks', el increíblemente absurdo blockbuster en el que Paramount se ha gastado 125 millones; dirige Chris Wedge y en el papel principal vemos a Lucas Till, el nuevo MacGyver. Un puesto más abajo aparece 'Sleepless', un remake realizado por Baran bo Odar y liderado por Jamie Foxx.

Por último, cabe destacar que esta semana 'Rogue One' se ha convertido en la película más taquillera de 2016; con cerca de 500 millones superó la recaudación de 'Buscando a Dory' ('Finding Dory').

Datos | Boxofficemojo