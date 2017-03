Taquilla USA | 'La bella y la bestia' se estrena con 170 millones, nuevo récord del cine familiar

Se esperaba el éxito de 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast') pero las cifras están siendo espectaculares. Con un estreno de 170 millones de dólares en los cines de Estados Unidos, el remake de la película animada de Disney ha arrasado y logra un nuevo récord dentro del cine familiar —es decir, con calificación "PG", para todos los públicos—.

La mejor marca hasta ahora la tenía otro título distribuido por Disney, 'Buscando a Dory' ('Finding Dory'), que recaudó 135 millones el año pasado. Cabe destacar que la nueva versión de 'La bella y la bestia' ya suma 350 millones en todo el mundo; costó 160 millones así que sólo ha necesitado un fin de semana para recuperar su presupuesto. Tremendo. ¿Quién quiere historias originales pudiendo explotar la nostalgia?, deben preguntarse en Hollywood...

La otra novedad del ranking es 'The Belco Experiment', un violento thriller para adultos dirigido por Greg McLean y producido por James Gunn. Coincidir con 'La Bella y la Bestia' no le beneficiado pero la propuesta no está despertando demasiado interés, su promedio por sala es inferior al de 'Déjame salir' ('Get Out'), que lleva ya un mes en cartelera y también está recomendada para mayores de 18 años. Quizá, tal como está la industria, su mercado era el doméstico...

Fuera del TOP 10 llama la atención el buen estreno de 'T2 Trainspotting', que recaudó 180.000$ en sólo 5 cines (36.000$), y el nuevo batacazo de Terrence Malick. A pesar de contar con un reparto estelar, liderado por Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman y Cate Blanchett, 'Song To Song' sólo hizo 53.945$ en 4 pantallas (13.486$ de media).

